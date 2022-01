La Covid persistent. El repte científic del 2022

Fa unes setmanes comentàvem el repte que se'ns quedarà quan posem punt final a aquesta pandèmia. Hi ha una qüestió sobre la covid que encara està molt verda de poder-la solucionar i es tracta de la covid persistent. Parlarem amb la Sílvia Soler de l'associació d'afectats de la covid persistent.

- Com està la situació ara mateix

Crec que la covid persistent és una subpandèmia va en paral·lel amb la pandèmia de la covid-19. Els governs encara no han acabat de posar-li el peu al coll i és un gran problema perquè hi ha gent que està incapacitada per poder tornar als seus llocs de feina. Les persones afectades no poden recuperar la vida tranquil·la que tenien abans tant professionalment com personalment. El departament de salut s'hauria d'encarregar de la investigació i que es posi les piles per poder donar resposta.

- En aquest moment quantes persones sou a l'associació?

Serem entre unes 1600-1800 persones cada cop s'afegeixen noves persones en aquesta plataforma, és la dir, cada onada es suma més gent que segueix sense trobar-se bé després d'haver passat la covid. Nosaltres mai parlem de seqüeles perquè en un principi són danys orgànics produïts per un perfil de pacient que ha estat ingressat i la majoria de nosaltres no ho hem estat i, per tant, sempre parlem de símptomes persistents perquè hi ha uns rebrots que pugen i baixen.



- Quan es parla de covid persistent es parla que molts símptomes es poden manifestar d'una manera o una altra, com per exemple, l'afonia que estàs patint en aquest moment.

Sí, la porto arrossegant des de març del 2020, és una afonia que em deixa respirar amb molt pocs dies de l'any i no només això també hi ha trastorns intestinals, problemes neurològics, problemes cardíacs la disfunció de la temperatura, conjuntivitis crònica... és viure permanentment en un estat no natural.