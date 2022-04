La Covid persistent és ara el repte de la ciència

El coneixement científic actual sobre la condició post COVID-19, també coneguda com COVID persistent, és molt limitat. Els seus símptomes són molt heterogenis i varien àmpliament entre individus, afectant sovint múltiples òrgans.

Això comporta un impacte en la discapacitat funcional i la qualitat de vida de les persones afectades. Els símptomes més comuns són fatiga, malestar després de fer esforços, dificultats neurocognitives (boira mental) i febrícula.

Tots aquests símptomes persistents són frustrants i debilitants per als i les pacients, que no poden fer tasques quotidianas i activitats físiques durant mesos.

A l'octubre de 2021 l'OMS va definir la condició post COVID-19, un pas essencial en el reconeixement de la malaltia i la unificació de criteris de diagnòstic. En aquest procés va participar el mèdic epidemiòleg de l'Hospital Universitari de la Princesa de Madrid Joan B. Soriano.

A nivell estatal existeixen dues guies per al tractament d'aquesta condició publicades en 2021 pel Departament de Salut de Catalunya i la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família. “Hem treballat intensament per a poder crear aquestes guies. Comptar amb elles no sols ens permet treballar de la mateixa forma en tots els centres i comparar els estudis, sinó que també millora l'atenció que reben els i les pacients que sofreixen post COVID-19. Per això és tan important que arribin a tots els professionals sanitaris”, explica la Dra. Mateu. uan de les responsables de la unitat de COVID persistent de l'hospital Germans Trias.

Els símptomes d'aquesta síndrome són molt variats i inclouen alteracions respiratòries, cardiovasculars, psicològiques, intestinals o dermatològiques, entre altres. “És probable que no tots els símptomes siguin causats per la mateixa alteració i per això volem agrupar els i les pacients per perfils.

Els estem classificant segons els símptomes que sofreixen per a poder fer comparacions entre els resultats del seu estat immunològic i les dades de les seves proves clíniques, entre altres paràmetres”, comenta la Dra. Massanella. Des de la Unitat de COVID Persistent que coordinen les doctores Mateu i Massanella s'està seguint una cohort de més de 600 persones i, gràcies a la la seva col·laboració, es recull informació clínica, mostres i dades per a poder realitzar estudis científics.

La principal hipòtesi sobre l'origen de la condició post COVID-19 és l'existència d'alteracions en el sistema immunitari. “Estem mirant marcadors d'autoimmunitat, és a dir, situacions en les quals el sistema immunitari ataca el propi cos causant danys en alguns teixits.

També estem avaluant marcadors que ens indiquin si els pacients pateixen una inflamació excessiva que els estigui provocant els símptomes”, detalla la Dra. Massanella. D'altra banda, els últims resultats d'un estudi realitzat per la Fundació Lluita contra les Infeccions indiquen que gran part dels símptomes, incloent alteracions en la freqüència cardíaca, marejos o problemes gastrointestinals, poden ser causats per una anomalia en el nervi vague, un nervi que controla gran part de les funcions del nostre cos.

Per a Sílvia Soler, portaveu del Col·lectiu d'Afectades i Afectats persistents per la COVID-19, sofrir aquesta síndrome li ha canviat radicalment el seu dia a dia. “El fet que es realitzi aquest primer congrés sobre la condició post COVID-19 ens tranquil·litza i ens ajuda a veure que s'està treballant per a trobar solucions als símptomes que sofrim”, conclou Soler.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlar amb una de les reponsables de la unitat de COVID persistent de l'hospital Germans Trias, doctora Marta Massanella (àudio).