De Covid passem a grip?

El govern proposa canviar el tractament de la covid-19 i començar vigilar-la com la grip. Quan tenim aquest nivell de contagis ens preguntem si és el més adequat, no obstant això, hem de reconèixer que el nivell d'hospitalitzacions amb la nova variant òmicron és molt més baix, tan sols un 2% dels contagiats per òmicron acaben hospitalitzats. Parlarem amb l'epidemiòleg, exdirector d'acció sanitària en situacions de crisi i assessor de l'OMS, Dr. Daniel López Acuña.



- La previsió de tractar-la covid-19 com si fos una grip, és correcte?



M'agradaria subratllar que és més que prematur gripalitzar la pandèmia de la covid-19 , no estem en aquest moment. Hi ha una tendència que és molt negativa per part de polítics, autoritats sanitàries i a vegades alguns mitjans de comunicació en el fet de banalitzar aquesta sisena onada. Estem realment restant la importància que té el que està succeint i en el fons encara tenim una situació on la malaltia genera un nombre molt important de contagis. Tenim una gran ocupació de llits a l'UCI a la majoria de les comunitats autònomes i hi ha més del 40% a Catalunya.



- Per què envien aquest missatge tan prematurament?



Primer de tot, llançar el missatge prematurament és contra productiu perquè dona una falsa seguretat a la població. Aquestes coses es poden analitzar i contemplar en un escenari probable durant mesos, però no és l'estratègia immediata.



- Hi ha un contrast important amb les mesures de seguretat a les comunitats autònomes el nostre país.



Catalunya, per sort ha estat la comunitat autònoma que més consistència ha actuat respecte a les mesures de seguretat necessàries per poder frenar la transmissió.