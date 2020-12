La Covid causa una major pèrdua de gust i olfacte entre els joves i les dones

La pèrdua d'olfacte i de gust a causa de la Covid afecta més a persones joves, i a dones. Són dades que ofereixen els investigadors de l'Hospital Clínic, un equip encapçalat pel doctor Joaquim Mullol, amb qui hem volgut parlar del tema: "Es reafirma el que ja sabíem, que la Covid té molts efectes secundaris, però la pèrdua de gust i olfacte apareix sovint, fins i tot en gent que no té cap altre símptoma. Hi ha gent que és assimptomàtica, passa la malaltia sense cap símptoma, però hi ha un grup de pacients que la única manera de diagnosticar-los és per la pèrdua de gust i d'olfacte. Normalment és una pèrdua abrupta, sobtada, intensa. No és que es noti una mica de baixada, sinó una baixada brusca de l'olfacte, i a vegades no associada a cap altre símptoma. És més comú la pèrdua de l'olfacte que del gust, però també hem detectat pèrdues de gust. S'han fet estudis en els que hem detectat que predominen les persones joves en la pèrdua de gust i olfacte. La freqüència amb la que es perden aquests sentits en grups de gent jove és més gran. Sobre si es pot o no recuperar aquests sentits, hem de tenir en compte que nosaltres tenim unes cèl.lules mare que el que fan és regenerar el teixit. Quan es produeix una destrucció o inflamació de la zona olfactòria, perdem l'olfacte, però això es pot regenerar. La major part dels pacients tornen a olorar perfectament entre 15 dies i un mes després. Encara estem fent més estudis, però creiem que més del 95% dels pacients recuperen l'olfacte abans que passi un any. Queda un 5% amb un problema persistent, i és aquí on volem investigar el per què hi ha pacients que perden l'olfacte i altres que no, i entre els que ho perden la majoria es recuperen però altres no. I això és el que volem investigar.