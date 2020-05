La Covid-19 ya es una de las principales causas de muerte del año 2020

Después de 25 días desde que los niños salieron a pasear a la calle acompañados de adultos y 19 días desde que se pudo salir a pasear o hacer deporte en las franjas horarias reguladas por la Ley de Emergencia Sanitaria, ¿porqué no de ha procucido ningún repunté de contagiados por el Covid-19? Ningún repunté ocasionado por el incumplimiento de muchas de las normas sanitarias que están en vigor. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el doctor Alberto García Basteiro, epidemiólogo, investigador del Instituto Salud Global de Barcelona y médico del Hospital Clínico, ha razonado el porqué no ha habido repunte de la pandemia diciendo: “ Yo creo que no se respetan las normas en ciertos contextos, pero no han habido tantas aglomeraciones, tantas exposiciones a pesar de que el virus continua circulando y no le hemos dado tiempo a ver las medidas que tiene la desescalada. No obstante vamos en la buena dirección y los indicadores epidemiológicos acompañan. Estamos viendo el declinar en el número de casos y de muertes. Estamos posiblemente en la mejor situación desde hace dos meses, pero hay que ser consciente que a medida que desescalamos podemos esperar un aumento de casos”.

COVID-19, LA ENFERMEDAD MÁS MORTAL DEL AÑO

Para el doctor García Barteiro:“ Las medidas sanitarias actuales permiten pensar que Barcelona y las dos áreas sanitarias Metropolitanas pueden pasar de faseel lunes”. Sobre el anuncio de la ONU diciendo que la Covid-19 es una de las principales causas de muerte de este año 2020, el especialista del Hospital Clínico de Barcelona ha comentado: “Esta claro que si a día hoy es cuando se han declarado más casos de coronavirus en el mundo y esto puede creciendo. Es posible que los aumentos de contagios y mortalidad en determinados países por no tomar las medidas adecuadas, por lo tanto debemos considerar a la Covid-19 como una de las principales causas de muerte de este año”.