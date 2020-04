El COVID-19 va arribar a Espanya al febrer de 2020 amb la grip

El primer cas confirmat de coronavirus es va produir en La Gomera el 31 de gener, però fins al 24 de febrer no es va detectar el primer contagi en la Península, concretament una dona italiana resident a Barcelona. A partir d'aquí, es van començar a donar positius a Madrid, la Comunitat Valenciana, de nou a Catalunya, fins que es va expandir per tot el país. El Govern va prendre mesures, el 14 de març va decretar l'estat d'alarma i anem camí de la sisena setmana de confinament.

No obstant això, sempre ha existit la sospita que el virus es propagués abans per tota la geografia espanyola. Les estadístiques de grips registrades al febrer així ho indiquen. En aquest mes, va augmentar de manera inesperada els quadres gripals. Ho ha confirmat aquesta setmana Fernando Simón en la seva habitual roda de premsa diària per a analitzar l'evolució de la pandèmia de la COVID-19. L'epidemiòleg va reconèixer que el mes de febrer va haver-hi “una variació no habitual de la corba d'evolució dels casos de grip”.

Un fet que avui ha comentat a HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA, la doctora Natalia Rodríguez, especialista de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per la doctora Rodríguez, la gran pregunta es: “Perqué aquest virus s'ha propagat de forma tan ràpida arreu del món?” Com a resposta ha dit que : “ Hi han moltes incognites. Cada dia sabem coses noves d'aquest virus. Segurament el COVID-19 té més capacitat d'expansió perqué el comparàvam amb altres virus perqué pemsavem que era similar”. La'especialista en salut internacional del Clínic considera tambè que igual tenim una sorpresa i la vacuna contra el coronavirus arriba abans del que pensem.