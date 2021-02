La covid- 19 ja és una malaltia professional pels sanitaris

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem del coronavirus com a malaltia professional entre el personal sanitari. Ho fem amb la doctora Pepe Bertràn, fundadora de sanitaris afectats per la Covid Persistent. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts que la Covid sigui considerada malaltia professional per als sanitaris i sociosanitaris que l'hagin contret durant l'exercici laboral. Aquesta mesura implica més protecció del col·lectiu, que podrà continuar cobrant el 100% del sou quan estigui de baixa. Ara, el període de cobertura per part de la Seguretat Social, en cas de seqüeles o de malalties derivades de la Covid, abastarà tota la vida del treballador. Segons el ministre José Luis Escrivá, la mesura també afectarà "zeladors i altres treballadors que desenvolupen la seva tasca en la sanitat". A l'inici de la pandèmia, el govern espanyol va considerar la Covid com el que s'anomena "una contingència comuna". Al maig, ja es va millorar la protecció dels professionals en considerar-ho una contingència professional derivada d'un accident de treball, una catalogació que limitava la cobertura a un màxim de cinc anys des del dia en què es contreia el virus. Als professionals ja no els caldrà acreditar el contagi amb un comunicat d'accident de treball, ja que l'origen laboral de la malaltia ja queda reconegut. El 22 de desembre de 2021 , la comissió de sanitat del Congrés dels Diputats va aprovar una proposició de llei que instava el govern espanyol a reconèixer un dret que els sindicats sanitaris reclamaven des de l'inici de la pandèmia. Es calcula que uns 118.000 professionals del món sanitari han contret la Covid.