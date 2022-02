Cornellà estrena servei dels serenos amb fons de servei social

El nou Servei d’Observació Nocturna (SON), que es com s’ha batejat, està format per set persones, quatre homes i tres dones, tots ells majors de 45 anys i aturats de llarga durada, que han estats contractats a través d’un pla d’ocupació del SOC dotat amb 260.000 euros. És una prova pilot i tindrà una durada inicial d’un any.

Els integrants de la unitat han rebut formació específica en temes de mediació, civisme i comunicació i estaran sota la supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta col·laboració amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Els membres de l’equip faran en parelles rutes dissenyades per la Guàrdia Urbana als barris de Sant Ildefons i La Gavarra, on es concentra el 75% de la població de Cornellà.

La seva funció serà observar i comunicar qualsevol incidència detectada (problemes en l’enllumenat, punts d’abandonament de mobles, persones que dormen al carrer en ple hivern, baralles...) ja sigui a la Guàrdia Urbana o als serveis municipals, mai actuar directament.

Si la incidència detectada no és greu es comunicarà al finalitzar el servei introduint-la a l'aplicatiu de seguretat ciutadana del municipi i si és urgent al mateix moment per ser resolta.

El cap de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, Segundo Poblador, ha explicat que també hi haurà un servei a demanda per acompanyar puntualment a gent que s’hagi de desplaçar de nit i que li faci por anar sola.

Aquests serveis s’hauran de sol·licitar amb antelació per tal que es puguin incloure en la planificació diària de l’equip de sernos.

L’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha destacat que de nit i matinada les incidències a la via pública “són mínimes”, però que amb aquest servei és vol millorar en determinades situacions que es poden donar i enviar un missatge clar: que el consistori no permetrà la degradació de la via pública.

Balmón ha recordat que una de les prioritats d’aquest mandat ha estat implementar mesures per millorar la sensació de seguretat de les dones en els seus desplaçaments nocturns per la ciutat i que el SON és una d’elles.

Una de les persones contractades és la Pilar Romero, de 58 anys, auxiliar administrativa de formació que feia anys que estava a l’atur. Explica que per qüestions personals va haver deixar de treballar i que quan es va voler reincorporar al mercat laboral va comprovar que la seva edat “era una barrera i un problema”. S’ha mostrat molt “agraïda” per la oportunitat que li ofereixen i apunta que ara els toca demostrar que ho poden fer bé.

"En els temps que corren, aquest és un pla d'actuació també social perquè recupera a gent que estava a l’atur, incorporant-los a una tasca comunitària important i posant-los en valor”, ha afegit el batlle de la ciutat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la tinenta d'alcalde de presidència, Emilia Briones (àudio).

