Cop al com de la zona de baixes emissions

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona segueix en vigor malgrat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anul·lat la normativa aquest dilluns, segons l'Ajuntament de Barcelona.

Ho ha dit el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, en una roda de premsa en la que ha argumentat que la sentència "no és ferma" i per tant segueix vigent.

Badia ha manifestat la seva "sorpresa" per la decisió i ha afegit que és pròpia d'un altre "període històric". El regidor ha anunciat que aquest dimarts es reuniran amb la resta de municipis afectats de l'àrea metropolitana per decidir si recorren o no la sentència. "És una sentència que provoca indefensió en milers de ciutadans", ha sentenciat.

"Si demà entra un cotxe a la ciutat de Barcelona que no té etiqueta de contaminació, serà multat", ha dit taxativament Eloi Badia per exemplificar que la Zona de Baixes Emissions de la ciutat segueix vigent fins que la sentència del TSJC que l'ha anul·lat no sigui ferma.

Ara per ara, el consistori disposa d'un mes per interposar un recurs de cassació davant del mateix tribunal que ha posat la sentència, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Això, recórrer o no, ho decidiran els cinc ajuntaments que havien implementat la ZBE -Barcelona, Sant Adrià del Besós, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i Cornellà- en una reunió que mantindran demà on també hi haurà representants de la Generalitat i on es buscarà una solució conjunta: "Volem actuar amb unitat", ha dit Badia, que no ha volgut avançar quina és la posició de l'executiu de Colau.

El regidor ha reconegut que l'Ajuntament no s'esperava en absolut aquest escenari i ha explicat que, de fet, fa un parell de setmanes van respondre a una interlocutòria dels tribunals europeus que els reclamaven més mesures per complir els llindars aprovats per la Unió Europea dient que incrementarien les restriccions.

"Ens sorprèn la decisió perquè el món va cap a una altra direcció", ha dit Badia sobre la sentència, que ha afegit: "hi ha aspectes que no tenen ni cap ni peus. Considerem que apunta cap a un altre període històric".

A més, Badia ha lloat el model de la ZBE argumentant que la llei estatal del canvi climàtic que es va aprovar fa un any i que obliga a introduir un sistema similar a totes les ciutats de l'estat de més de 50.000 habitants està basada en la normativa que va implementar el govern d'Ada Colau al 2020.

"Quan l'Estat ha de defensar davant la Unió Europea la tasca del país en matèria de reducció d'emissions, la mesura estrella de la que sempre parla és la Zona de Baixes Emissions de Barcelona", ha exposat el regidor.

En la mateixa línia, Badia ha recordat que el divendres passat el Govern va anunciar que a partir del 2025 tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants tindran la seva pròpia zona de baixes emissions, fruït de les reduccions de contaminació que ha aconseguit la ZBE a Barcelona (un 11% menys de diòxid de carboni des de 2020, segons dades de l'Ajuntament).

Preguntat per si es faran enrere en cas que els tribunals ratifiquin l'anul·lació de la ZBE, Badia ha manifestat que seguiran treballant en la mateixa línia que la mantinguda fins ara: "estem obligats pels tractats europeus a complir amb uns llindars de reducció de contaminació i el millor instrument és la Zona de Baixes Emissions. El dia que complim els estàndards previstos, ja ens plantejarem si podem relaxar les mesures", ha comentat.

"Només volem assegurar la salut de la gent. I aquesta sentència provoca indefensió en milers de ciutadans que veuen vulnerat el seu dret a la qualitat de l'aire", ha declarat Eloi Badia.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, Mònica Xufré (àudio).