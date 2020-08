La coordinadora 5+1 estudia portar davant la justícia les mesures de la Generalitat a les residències

Els familiars amb els seus majors en residències no poden anar a visitar-los. És una mesura aplicada per la Generalitat que indigna als familiars de la gent gran.

"Els notres avis i àvies tornen a estar aïllats dels seus familiars, la seva única raó de viure. Els han enfonsat sense tenir en compte res. Molts ja no volen ni menjar, ni tenen ganes de viure en una situació així." Explica Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora de residències 5+1. "S'estan vulnerant els seus drets fonamentals, el govern sembla que s'ha oblidat que són ciutadans de ple dret"

"Lasituació és molt dramàtica." ens diu Carcelén "L'administració està prenent decisions al dictat de la patronal, el govern no està escoltant als familiars. L'impedir-nos les visites lleva treball a les empreses i, sobretot, impedeix que controlem l'estat dels nostres familiars. Això ja els va bé"

El Departament de Salut ha suspès les visites, els ingressos i les sortides de curta durada i cap de setmana dels centres residencials de gent gran de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre i dels municipis de Ripollet, Terrassa i Sabadell per l'aparició de diversos brots de coronavirus en punts d'aquest territori. Només es podran fer sortides superiors a les tres setmanes i quedarà a cada centre la consideració de permetre'n de curta durada en casos excepcionals i acompanyats de cuidadors. Per a la gent gran que torni a la residència després d'una sortida superior a les tres setmanes, caldrà que adoptin les mesures de protecció com si es tractes d'un nou ingrés, amb prova PCR i aïllament de 14 dies.

Per a aquestes sortides, es requerirà que el resident o un familiar que se'n faci càrrec signin una declaració responsable i que rebran informació sobre les mesures de protecció a seguir.