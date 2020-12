Conxita Barbeta, la primera directora d'una residència de Catalunya vacunada contra la Covid-19

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem visitat la primera residència de Catalunya on ha arribat la vacuna contra el coronavirus. Hem parlat amb la seva directora Cotxita Barbeta. Després de mesos de parlar-ne i de constants notícies sobre la cursa de les vacunes, aquest diumenge n'han arribat les primeres dosis a Catalunya. El lloc on han començat les vacunacions aquest migdia a les 12.00 ha estat la residència de gent gran Feixa Llarga, a l'Hospitalet de Llobregat, un centre on no hi ha cap cas de Covid-19 actiu. La primera vacunada en aquesta residència ha estat Josefa Pérez, de 89 anys. Originària d'Ourense, la Josefa hi viu des del setembre del 2009. La segona persona ha estat la directora de la residència, Conxita Barbeta, i a totes dues les ha vacunat Idoia Crespo, infermera del CAP Torrassa. Després de les primeres vacunacions, a la mateixa residència han comparegut el vicepresident Pere Aragonès; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Aragonès ha assegurat que amb la vacunació es comença a "construir la immunitat de grup per poder recuperar la normalitat en les nostres vides", i ha destacat que la vacunació serà gratuïta.