Convocada per gener una vaga de metges a Catalunya

El subdirector del CatSalut, Alfred Garcia, ha considerat "intolerable" que un metge pugui tenir fins a 70 pacients en agenda i ha assegurat que s'abordaran aquestes situacions.

Garcia ha dit que "no és un fet generalitzat" i que des de Salut no aproven aquesta realitat. Garcia ha insistit que comparteixen bona part de les reclamacions dels metges i ha assegurat que la negociació oberta ha de permetre millorar les condicions retributives i de treball dels professionals i impulsar l'estabilització.

D'altra banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha reclamat "estabilitat" i un "gran consens polític" i ha alertat que només amb diners no se solucionarà el problema.

El subdirector ha considerat "rebutjable" la situació que aquest dilluns Metges de Catalunya va posar sobre la taula: metges amb agendes de fins 70 pacients i coincidència de diversos pacients a una mateixa hora. Ha afegit que aquesta realitat és "inassumible" i que suposa no fer una bona medicina i feina "llençada a les escombraries".

En línies generals, ha reconegut que Catalunya necessita un sistema sanitari "més fort i més atractiu" però ha defensat que des de Salut s'està definit un marc de negociació que serà "suficientment atractiu" com per tancar les negociacions dels convenis que s'estan produint en l'àmbit de l'ICS i del Siscat. Ha reiterat que les millores s'han de pactar en aquestes taules de negociació i ha concretat que aquestes passen per una millora de les condicions laborals i retributives i de l'estabilització de plantilles.

Ha asseverat que ningú pot discutir que manquen professionals però ha reconegut que la solució no es pot trobar a curt termini ni serà fàcil. Tot i això, ha defensat anar avançant per tal que hi hagi més professionals que es formin i que aquestes es quedin al sistema.

També ha reconegut que és necessari iniciar un "procés de convergència" amb els nivells salarials de països del voltant per tal d'anar incrementant "progressivament" els sous.





Padrós reclama canvis estructurals

De la seva banda, Padrós ha insistit que el que fa falta són canvis estructurals del sistema, canvis que vagina modificar l'organització i no només, tot i que també, millorar les condicions retributives dels professionals.

En aquest sentit, ha criticat que en els darrers nou anys hi ha hagut cinc consellers diferents i això fa "impossible" poder fer els canvis que el sistema necessita.

Per això, ha reclamat "grans consensos" polítics al Parlament. S'ha mostrat favorable a poder aconseguir aquest acord, que ha insistit que ha de permetre donar més autonomia de gestió al professional i posar en marxa l'avaluació per resultats.

Sobre l'aportació de 1.000 MEUR si s'aproven els pressupostos de la Generalitat, ha valorat que és "insuficient" però tot i això ha reclamat que fa falta que s'aprovin. Amb tot, ha insistit que aquest diners "no faran canviar agendes ni el model organitzatiu" i ha afirmat que seria un "fracàs" si es tornen a posar més recursos per continuar fent el mateix.

Metges de Catalunya assegura que Salut no els ha trucat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de Metges de Catalunya, doctor Xavier Lleonart (àudio).