És convenient una vacunació continuada contra la covid?

Uns quants països d'Europa exigeixen el passaport covid amb la vacunació obligatòria. Ja es parla dels possibles efectes contraproduents i de fet ja hi ha hagut moltes manifestacions contra això. Parlarem d'aquesta situació amb la Gemma Moncunill, investigadora de l'institut de salut global al centre impulsat per la fundació La Caixa.



- Tenim una tercera dosi de reforç adequada per pujar les defenses enfront l'òmicron, però estarem sempre així?



No és sostenible vacunar-se cada sis mesos, sí que és cert que pot ser necessari per col·lectius més susceptibles, és a dir, en gent que tenen el risc de patir una covid greu, que no té una resposta forta amb les vacunes o que no perduren al llarg del temps, aquestes persones sí que poden requerir les dosis de reforç. Entre la població jove i sana en un principi no hauria de ser necessari tantes vacunes fins i tot pot ser contraproduent.



- Quan dius contraproduent a què et refereixes?



A vegades es dona el cas que amb una estimulació repetida i exactament igual en el sistema immunitari, podem acabar desenvolupant un esgotament en les cèl·lules o bé una tolerància en el sistema immunitari. El cos té un sistema en el qual s'acaba acostumant, ja no ho detecta com a perillós i deixa de respondre.



- Quin és el següent objectiu de les vacunes?



Que siguin esterilitzants és del futur. S'administraran per inhalació o de forma nasal i produiran la immunitat a la mucosa per poder evitar la infecció.



Tot i que l'aplicació de les vacunes està baixant ràpidament contra la infecció i fins i tot contra la covid simptomàtica, encara protegeix molt bé contra la covid molt greu i això és degut sobretot per un component cel·lular del qual no es parla tant d'ell perquè és complex d'entendre, però també perquè triguem molt més a poder-ho estudiar.



-Si estem davant d'un virus que va mutant, és molt difícil trobar una vacuna esterilitzant contra un virus que va canviant constantment?



És una amb molt bona pregunta i de fet ja hi ha molts grups de recerca que estan treballant i tenen com a finalitat qualsevol mena de coronavirus.