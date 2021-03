El control de la Covid des de les aigües residuals

La covid-19 ha trastocat la societat i ens replantegem les coses d'una altra manera. Per detectar la incidència del virus hi ha moltes maneres de fer-ho i una d'elles és a través d'una anàlisi de les aigües residuals. Parlarem amb la virologia i investigadora de l'institut de la recerca de l'aigua Laura Guerrero.

En quin moment es comencen a analitzar les aigües residuals?

<< Les aigües residuals són una matriu on fer una anàlisi molt interessant per poder conèixer molts factors concrets de la població. Quan va començar la pandèmia en el mes de febrer-març, vam veure que tot ser un virus respiratori, el risc era molt mínim de transmissió per digestió, però sí que la veien excretin-se, això es va fer pensar que podríem fer servir l'analogia de les aigües residuals (és un camp d'estudi molt ampli) per també donar-nos informació sobre la circulació d'aquest virus. Altres països ho estan implementant i els organismes europeus ho recomanen, és un indicador més per saber la circulació del virus.>>

Es pot saber si hi ha una baixada o pujada de la incidència del virus a través d'aquesta anàlisi?

<< Aquesta funció de predicció depèn de molts factors, estem veient que la correlació respecte als casos notificats i el que obtenim de les aigües residuals és molt bona, és un indicador bastant similar. En certs casos ens podem avançar, però és una qüestió molt complexe on intervenen moltes variables.>>

També es podria detectar un virus nou?

<< Si, tenim tècniques que ens permeten tenir molta informació.>>

Quan vaig detectar el coronavirus a les aigües?

<< Les dades que tenim on es va detectar la presència del virus va ser el març del 2020 a Holanda, on són els pioners en el seguiment de les aigües residuals.>>