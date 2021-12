“El Contragolpe” la part fosca del procés

El procés entre Catalunya i Espanya dels darrers anys ho trobarem en el nou llibre de CarlosQuílez que ja està a la venda des del dia 1 de desembre , "El Contragolpe". Parlarem amb l'autor del llibre.



- Mirant cap enrere sembla mentida que tot això hagi passat.



Sembla mentida que hagi passat, però si t'ho mires ben mirat el nivell de perversió amb el que han treballat aquells que es troben a les cuines dels dos bàndols tampoc és tan estrany, és a dir, aquestes coses que expliquem en el llibre és allò que inevitablement qui mou les manipulacions o les estratègies per enfonsar l'enemic d'una forma bruta, acabes pensant que es fa de mal llegir, però és previsible que això sigui així, l'important era poder explicar-ho a través d'aquest llibre.



- Només hem pogut veure la punta de l'iceberg de la política, però el que hi ha a sota fa pudor.



Mai millor dit, fa més pudor que por. A mi no m'agrada generalitzar, però quan parlem de la classe política, crec que hi ha una majoria de gent que es dedica la política d'una forma absolutament honorable, és a dir, gent que treballa en el servei públic com són jutges, policies i fiscals que són absolutament honorable, però és veritat que hi ha segons quins sectors, que en un moment donat tenen un poder massa llaminer.



- Quan entrem en el nivell del poder és precisament aquí quan comença la corrupció i aquest joc submergit?



Hi ha una relació causa-efecte inevitable, el grau de corrupció que s'atribueix al partit socialista Andalusia és derivat d'anys i anys en majoria absoluta. Si veiem el que ha succeït amb el tema Pujol i del tema del 3% , trobaríem a Catalunya que un govern ha estat a convergència i unió durant 23 anys. La condició humana és així i les relacions entre els diversos factors que cobreixen el poder, és inevitable que es produeixin aquests casos.