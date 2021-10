Continuaran les macros-botellades?

Les botellades sempre han existit i sabem que beure alcohol al carrer no és legal, però el que estem veient ara és una derivació de botellades que va cap a una violència brutal en els carrers força injustificada. La pregunta que ens fem tots és si es tornarà a pacificar o es quedarà com un nou costum. Analitzarem la situació amb el professor de departament de pedagogia de la universitat de Girona, Pere Soler.



-Cap a on anem amb les botellades?



Parlar del futur és posar-te en un terreny una mica arriscat perquè per més que disposem de dades o estudis previs, el futur sempre té variables que un no controla i poden aparèixer factors nous en els pròxims dies què són imprevisibles. Malgrat tot m'agradaria fer unes puntualitzacions, crec que no es mantindrà com fins ara, el que està passant a Catalunya no està passant a tot arreu, això sí, tot el planeta a passat una pandèmia on el consum d'alcohol ha estat present. La violència que s'està donat a Barcelona coincideix amb uns factors determinants com és la festa major en una capital important amb milers de persones, però si fem l'anàlisi del que ha passat en altres punts de Catalunya no veuríem el mateix nivell de violència o de destrosses de mobiliari. Crec que ho hem de relativitzar tot una mica i pensar que s'han ajuntat molts factors que han fet que posem el focus aquí. Confio i preveig que quan tornem a normalitzar els espais d'oci, les rutines i el fred torni, els costums tornaran al seu lloc i evidentment com passarà en tots els altres sectors, l'any i pico que hem tingut de pandèmia, tindrà conseqüències en tots els àmbits i és probable que les pràctiques d'oci hagin canviat algunes rutines i no només en el tema de la virtualitat sinó també en l'ús de l'espai públic.



-Una de les pors que hi ha és que alguns costums que hem agafat durant la pandèmia es quedin.



Crec que quan tornem a normalitzar els espais o algunes ofertes d'oci, la majoria dels joves tornaran a utilitzar aquests espais. Els mateixos empresaris d'aquests espais buscaran el reclam del jovent. El carrer continuarà sent un espai, però no en la proporció que s'ha donat fins ara, però no veurem aquestes massificacions que estem veient aquests dies perquè ara mateix no tenen una altra forma de trobar-se, és a dir, en els pisos no hi caben i el carrer és l'espai que ho permet.