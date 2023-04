Contaminar l'aire encara surt a compte

La qualitat de l'aire és una de les grans lluites de l'actualitat. Quan parlem d'aquest tema de seguida se'ns ve al cap la zona de baixes emissions de Barcelona. No només és una qüestió dels fums que emeten els vehicles sinó també de les indústries contaminants. La normativa no s'està acabant de complir i hi ha plataformes que estan molt pendents com per exemple "Airenet" o "Residuo cero". Parlem amb la membre de la plataforma airenet, Silvina Frucela.



- Què està passant ara mateix amb l'aire contaminat?



Estem molt sorpresos per la contaminació que està patint Barcelona com també moltes altres zones de Catalunya. Desitgem i esperem que el govern sigui un dels nostres aliats per la defensa de la qualitat de l'aire.



"Residuo Zero" (va rebre el suport d'Airenet) va trobar que en el govern de la Generalitat no s'estava complint amb una llei que el mateix partit governant fa dos anys els va ajudar a promoure i bàsicament es van comprometre en obrir més incineradores i a no permetre més quantitats d'incineracions, però mentrestant estan passant coses molt greus, com per exemple, a Montcada i Reixac el tribunal suprem va donar la raó als veïns en diferents ocasions respecte que la cimentera de Montcada que havia de deixar de treballar i tancar, ja que li van treure la llicència ambiental, però la Generalitat li va tornar. No només hi ha aquest cas, hi ha molts més arreu de Catalunya on s'estan autoritzant noves capacitats d'incineració.



- És curiós que la Generalitat posés unes normes tan dures respecte a la contaminació i a l'actualitat es relaxin.



Estem en plena emergència climàtica, justament l'organització mundial de la salut està sent molt més restrictiva amb els nivells de contaminació en l'aire i nosaltres no podem arribar a entendre que la Generalitat faci aquestes coses. Un altre aspecte on s'ha relaxat la normativa és a les indústries contaminants perquè en tan sols deu dies poden canviar la informació que ells mateixos han enviat a la Generalitat, és a dir, ho poden rectificar. Aquest fet és molt greu, no li pots donar a les indústries contaminants eines perquè ho continuïn contaminant.