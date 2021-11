Consells per al Black Friday

El Black Friday és un bon moment per a avançar compres de Nadal o equipar-se amb productes que es realment es necessiten. Però, compte, perquè les rebaixes no sempre són tals, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que ofereix a més una sèrie de consells per a evitar sorpreses desagradables.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García (àudio).

1. Faci una llista amb els productes que de veritat necessita, eviti les compres compulsives: no són bones per a la seva butxaca ni per al medi ambient.

2. Recordi, si realment es tracta d'una promoció, ha d'indicar-se el preu original al costat del preu en oferta.

3. L'any passat només van baixar de preu un 19% dels productes, enfront d'un 28% que ho van pujar. Per a assegurar-se, OCU disposa d'un Assessor de Preus per a observar la seva evolució i comparar-los en diferents establiments.

4. La qualitat del producte no pot ser inferior a l'habitual. Si té alguna tara, el comerç haurà d'advertir-lo expressament.

5. En les compres per internet el mitjà de pagament més segur és una targeta prepagament (que es recarrega abans de cada compra) i, en defecte d'això, la targeta de crèdit o pay pal; el menys aconsellable, una transferència.

6. Conservi el tiquet o la factura simplificada, són imprescindibles de cara a una possible reclamació. I recordi que la garantia legal es manté durant dos anys per a productes nous.

7. En compres físiques solament pot retornar-se el producte per un defecte de fàbrica. Si la compra és en línia, té 14 dies naturals per a fer-ho.

OCU anima als consumidors denunciar qualsevol irregularitat que detectin en els preus amb l'etiqueta #timofertasBF a través de les xarxes socials de l'organització. OCU revisarà si la pràctica és il·legal per a procedir a la seva denúncia davant les autoritats de consum.