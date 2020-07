Consejos para evitar contagios de Covid cuando haces encuentros con amigos y familiares

No nos gusta la expresión de nueva normalidad porque pocas cosas son “normales” en plena pandemia. Pero en esta nueva fase sí que intentamos recuperar el contacto con los amigos y la familia, algunos con más precaución y cautela que otros. Y ahora que hay que ser muy prudentes para evitar rebrotes de coronavirus –como los que ya se están produciendo en todo Cataluña– es importante no dejarse llevar, no olvidar todo el que hemos pasado y tomar algunas medidas para evitar que se disparen los contagios.

Los resultados de varios estudios han demostrado que las probabilidades de contagios de covid-19 son muy superiores en ambientes cerrados: algunos hablan incluso de 18,7 veces más riesgo. Por eso todas las recomendaciones que repiten expertos y autoridades sanitarias se centran a mantener distancias, lavarse las manos y también a hacer encuentros mejor en espacios abiertos y no en espacios interiores.

COMO EVITAR CONTAGIOS EN LOS ENCUENTROS CON AMIGOS



A partir de todo esto Gemma del Caño, farmacéutica especialista en R+D+Y y calidad a la industria alimentaria y divulgadora científica, ha hecho un hilo de Twitter con humor y un punto de sorna, donde detalla 19 consejos (parecen 20 pero el 14 no está) para evitar contagios cuando hacemos reuniones con familia y amigos, en esta nueva fase de nueva normalidad..



ALGUNOS CONSEJOS

- Mejor hacer reuniones al aire libre. Si tienes terraza o balcón, mejor que adentro.

- Si tienes que hacer encuentros en espacios reducidos, limita el número de gente. No quedes con todo el mundo a la vez, hacer grupos y diferentes encuentros.



- Hace falta que todo el mundo se lave las manos cuando entre a tu casa.

- No es el momento de dar abrazos. Puedes hacer un gesto, tocar el codo, el pie, “o un baile”. Si haces abrazos, con mascarilla y cada cual mirando hacia un lado. Los niños pueden abrazar a la altura de la cintura. Se trata de no juntar las caras!

- Solo una persona pone la mesa (no hace falta que más personas toquen platos, vasos y cubiertos).

- No os paseis los platos y las cosas de la mesa (pan, sal, óleo...).

- Si hay niños, pose adhesivos a los vasos porque cada cual sepa cuál es el suyo.

- Ventila mucho la casa. No os pongais cerca del aire acondicionado.

- Llevar mascarilla cuando acabes de comer.

- No tocaros la cara.

- Deja a la vista el gel desinfectante (aunque es mejor lavarse las manos, y si lo hacéis a menudo, más efectivo).

- Establece tanta separación entre comensales como sea posible, alargando las mesas y posando sillas separadas.

- No gritar, ni hablar en voz muy alta. Recuerda que hay más riesgo de expulsar más gotas que pueden contagiar.