El consejo de enfermería avisa: estos son los geles hidroalcóholicos menos seguros

El gel hidroalcohólico se ha convertido junto con la mascarilla en un indispensable en nuestro día a día. Pero no todos los que se están vendiendo en el mercado protegen frente al Covid-19. Por ello, la Organización Colegial de Enfermería ha lanzado una serie de consejos a través de los medios de comunicación. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la enfermera del Consejo de Enfermería, María Enriquez, ha dejado claro que: “Hay que recordar que una de las principales armas frente al virus es la higiene de manos. Lo ideal sería lavarse con agua y jabón, sobre todo para la población general, pero somos conscientes de que no siempre tenemos un lavabo cerca donde llevarla a cabo. En esos casos se debe recurrir a los geles hidroalcohólicos, pero antes de comprarlos se deben tener en cuenta la concentración de alcohol que lleva y frente que microorganismos es efectivos”.

HAY GELES QUE NO SIRVEN CONTRA EL CORONAVIRUS

El Consejo de Enfermeria ha señalado que : “Estamos preocupados porque los ciudadanos están comprando y utilizando algunos geles que no sirven frente al virus y su uso les da una falsa sensación de seguridad que puede llegar a exponerlos al Covid-19, con las consecuencias fatales que esto puede llegar a suponer”. Antes de comprar cualquier gel es importante leer su etiquetado. Además,según María Enriquez, “hay que diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus debemos comprar hidrogeles con efecto viricida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE14476”.

NO OLVIDAR LA BUENA HIGIENE DE MANOS

La higiene de manos con hidrogel debe hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón, después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle -el parque, el transporte público o privado compartido, comercios…- y de manera frecuente en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes.