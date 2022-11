La conca del Mediterrani és la segona més afectada del Món pel canvi climàtic

Fa només uns dies que hem deixat enrere la cimera del clima COP27 de l’ONU i tot allò relacionat amb l’emergència climàtica ens acompanya més que mai.

Un estudi realitzar per MedECC, el grup d’experts de canvi climàtic a la Mediterrània revela una de les dades més rellevants relacionades amb l’emergència climàtica: la regió mediterrània és la segona més afectada del món per aquesta crisi, després de l’Àrtic, i que la regió mediterrània s’escalfa un 20% més que la mitjana del planeta.

Arran de la situació actual general, els objectius marcats d’àmbit mundial per la Conferència de les Nacions Unides adquireixen una dimensió ineludible i ens recorden que si actuem ara, l’increment de la temperatura podria ser d’1,5 °C, però que si no ho féssim, ens trobarem amb una pujada d’entre 3 i 4 °C amb efectes molt greus sobre els ecosistemes i sobre la humanitat. Així doncs, què poden fer els governs per assolir les fites plantejades?

Aquí és on entra en joc Medcities, una organització internacional nascuda el 1991 a Barcelona que, des de Catalunya, promou el desenvolupament sostenible,la mitigació de la crisi climàtica i la igualtat econòmica i social al Mediterrani. Enguany l’organització ha entrat per primer cop a formar part de la cimera del canvi climàtic, la COP27 de Sharm El Sheikh, on ha tingut veu dins el -per primer cop- estrenat Pavelló de la Mediterrània, promogut per la Unió per la Mediterrània (UfM).

Ha estat dins d’aquest marc que el secretari general de Medcities, Josep Canals, ha comparegut en 3 conferències exposant quin ha de ser principal instrument de les noves polítiques ambientals: els ajuntaments.

Com a ens d’abast internacional, Medcities actua en els 3 continents banyats pel Mediterrani i treballa en xarxa amb una setantena d’ajuntaments membres amb l’objectiu d’esdevenir un pont entre els municipis; els governs estatals; i d’altres entitats internacionals, atès que els estats són els que prenen les decisions, però és cada ajuntament l’encarregada d’aplicar les mesures en matèria de biodiversitat, urbanisme, gestió integral de residus, energia, mobilitat sostenible, impostos, estalvi i depuració d’aigua, etc.

Tal com ho expressava Canals a la COP27 a Sharm El Sheikh: “Les ciutats treballen juntes i col·laboren a través de MedCities per trobar solucions als reptes i amenaces que els crea la crisi climàtica. Els municipis i unions de municipis són part clau de la solució perquè sense aquests la humanitat no podrà assolir les fites que els marquen les Nacions Unides, entre ells l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Per tant, MedCiteis treballa per apoderar els ajuntaments i oferir-los eines per a adaptar-se millor a la nova realitat. “El treball es basa en la col·laboració i el coneixement compartit que permeten els alcaldes a ajudar-se els uns als altres aprenent d’experiències prèvies, tant d’encertades com d’equivocades, que els permeten millorar les seves ciutats i viles per tal de fer-les més amables i sostenibles i conscienciar-se sobre diferents matèries".

Gran part de la transformació que proposa passa per la gestió de les subvencions que ofereix la Comissió Europea destinades a projectes de sostenibilitat: com a xarxa de transferència de coneixements, Medcities dona suport als municipis a l’hora d’identificar i executar projectes estratègics sòlids de manera que puguin optar als fons europeus. Alguns dels projectes que Medcities ha desenvolupat sobre el terreny en ciutats membres amb resultats d’èxit són:

Pla de tractament de residus de Tunis amb el projecte A’SIMA Tunis : El projecte prepara el Pla Estratègic Integral de la ciutat de Tunis, i una de les seves potes importants és la creació del sistema de recollida selectiva de deixalles al Gran Tunis , i d’infraestructures com ara plantes de compostatge. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea i compta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a soci.

Projecte InCircle (Interreg MED) va implementar un pilot sobre d’economia i turisme circular a Palma : La prova pilot implementada per MedCities i l'Ajuntament va instal·lar 42 noves fonts d'aigua en punts turístics per fomentar el consum d'aigua filtrada, de la xarxa i la reducció d'ampolles de plàstic. El projecte també ha posat en marxa l'aplicació “Best Water, Best Palma” per localitzar els fons d'aigua i fins ara, s’han estalviat més de 400.000 ampolles de plàstic d’un sol ús de 25cl.

Projecte Urban Transports Community (Interreg MED) sobre mobilitat sostenible al Mediterrani, va treballar amb la ciutat d ’Irbid com a pilot : L'ajuntament d’Irbid, a Jordània, va poder participar d’una mentoria per impulsar el redisseny per pacificar un eix viari que concentra la major part del trànsit motoritzat a la zona i té un gran potencial de desenvolupament socioeconòmic i com a eix cívic i de vianants. Per a això, l’ajuntament va aprendre i inspirar-se de l’experiència pionera "Planificació participativa per redissenyar un eix central" a Tessalònica, a Grècia, a través de MedCities.

Són precisament aquestes experiències sobre el terreny i el profund coneixement de la regió el que fa de Medcities una associació experta referent de la Mediterrània, fet que adquireix un gran valor ara que ens encaminem cap a una nova data clau: el Dia de la Mediterrània, el 28 de novembre i que fa de l‘entitat una eina clau per caminar cap als objectius marcats de les Nacions Unides en quan a crisi climàtica.

L’impacte de l’organització, però, no s’acaba aquí: seguint al Dia de la Mediterrània, Medcities té prevista, pròximament, una compareixença al Parlament de Catalunya de la mà de Josep Canals per a parlar dels aprenentatges, experiències, pràctiques i recomanacions polítiques derivades dels projectes de finançament europeu que s’han dut a terme aquest any. Concretament els diputats podran veure presentades qüestions de mobilitat sostenible, a la Comissió parlamentària de territori; i qüestions de protecció a la biodiversitat, l’economia blava i el turisme circular emmarcades dins la Comissió parlamentària d’acció climàtica.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de Medcities, Josep Canals (àudio).