La Comunitat Educativa dona suport a la vaga de cinc dies convocada pels sindicats

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que agrupa associacions de famílies, estudiants, de l'àmbit educatiu i sindicats; ha expressat el seu suport a la vaga de cinc dies convocada per aquests últims per la setmana vinent.

En un comunicat, critica la manca de diàleg del conseller Josep Gonzàlez-Cambray i denuncia les decisions "unilaterals" que afecten tota la comunitat "sense respectar els mecanismes de consulta o negociació" establerts.

Consideren que els professionals han demostrar la seva responsabilitat i compromís en els anys difícils de la pandèmia i afirmen que no es poden acceptar "imposicions" que no milloren el sistema i que li afegeixen tensió. El MUCE fa una crida a la reflexió sobre aquesta manera "errònia" de fer.

El MUCE integra organitzacions com les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), l'Associació d'Estudiants Progressites (AEP), la de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), la de Mestres Rosa Sensat (AMRS), Catalunya Laica, la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Educació Secundària (FAPAES), la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el SEPC i sindicats com CCOO, UGT i USTEC, entre d'altres.

Serveis mínims

El Departament d'Empresa i Treball ha dictat els serveis mínims per als sis dies de vaga d'educació convocats en els propers dies i ha fixat un docent per cada tres aules en les etapes d'infantil, primària i secundària.

A més, al servei de menjador, a les extraescolars i als centres d'educació especial hi haurà d'haver el 50% de la plantilla.

El mateix percentatge s'estableix també per a les llars d'infants. Són diverses les vagues convocades en el marc educatiu aquest mes de març.

D'una banda hi ha la dels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març a l'escola pública, a la qual s'ha sumat també la concertada els primers dos dies. El lleure educatiu farà vaga també el primer. També hi ha aturada convocada per al 23 de març.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Xavier massó del sindicat de professors de secundària ASPEC (àudio).