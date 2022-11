Compromeses les dades de mig milió de contribuents

L'expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecnològica de la setmana.





Un ciberatac a través del Poder Judicial compromet les dades de mig milió de contribuents

L'Audiència Nacional investiga un hackeig perpetrat la segona quinzena d'octubre que va permetre als atacants accedir al Punt Neutre Judicial, la xarxa de telecomunicacions que connecta als òrgans judicials amb altres institucions de l'Estat i que es gestiona des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per a assaltar diferents organismes de l'Estat i sostreure informació.

L'organisme més perjudicat va ser l'Agència Tributària, on els atacants van obtenir dades de prop de 500.000 contribuents.

Aquesta administració emmagatzema informació sensible que va més enllà de les dades personals i que inclou els ingressos, les propietats i les declaracions dels ciutadans.

Aquest fet ja és greu per si mateix, però als investigadors els ha cridat l'atenció que no es tracta d'un robatori de dades massiu tradicional, sinó que els assaltants van realitzar cerques de noms concrets de persones amb perfil públic.

Es desconeix ara com ara qui ha executat el ciberatac al CGPJ. L'assaltant, les motivacions del qual també són un misteri, podria tenir fins lucratius o actuar en favor d'un Govern estranger.









Qualcomm anuncia el chipset Snapdragon 8 Gen 2

La setmana passada comentàvem que Mediatek presentava la seva Dimensity 9200 per als mòbils d'alta gamma, i ara Qualcomm fa oficial la seva Snapdragon 8 gen 2.

Qualcomm ha volgut fer èmfasi en el bon comportament de la CPU (un 35% més ràpida i un 40% més eficient) o la GPU (Adreno de nova generació, Vulkan 1.3, suport per a ray tracing, millora de rendiment del 25% i un 45% més eficient), sinó que també en el processament de IA i imatges.

Aquest chipset de vuit nuclis presumeix d'integrar un nou motor de IA dissenyat per a accelerar labors com per exemple la traducció de llenguatge en temps real, També potencia el processament d'imatges en temps real.

Tots els telèfons amb Snapdragon 8 Gen 2 es beneficiaran de millores ja esperables com a compatibilitat amb xarxes Wi-Fi 7 i perifèrics *Bluetooth 5.3 amb àudio espacial.





Microsoft i NVIDIA s'uneixen per a construir un supercomputador de IA tremendament potent en el núvol

Les dues companyies tecnològiques mes grans dels Estats Units han anunciat una col·laboració de diversos anys per a construir “un dels supercomputadors de IA més potents del món”

Sabem que es combinaran les tecnologies de IA de Microsoft i NVIDIA perquè les capacitats del supercomputador estiguin disponibles en el núvol.





Blizzard suspendrà el servei a la Xina després de no arribar a un acord amb NetEase

Després de 14 anys, Blizzard Entertainment i NetEase han anunciat que no renovaran el seu acord de llicència perquè els jocs de la companyia estatunidenca continuïn estant disponibles a la Xina.

Això significa que a partir del 23 de gener de 2023 jocs com World of Warcraft (WoW), Hearthstone, Overwatch, o Diable III deixaran de prestar servei.

Diable Immortal està lligat a un acord a llarg termini i no es veurà afectat.

El president de Blizzard Entertainment, diu que la companyia ja està buscant alternatives perquè en un futur els seus jocs tornin a estar disponibles a la Xina.

Blizzard Entertainment necessita un soci local per a poder operar en xinesa. Ara que NetEase no és una opció tots els camins semblen apuntar a Tencent, un dels seus accionistes minoritaris.