Es compleixen 15 anys de l'esfondrament del Carmel

Fa cinc anys, per recordar el desè aniversari de l'enfonsament del Carmel es va fer un curtmetratge. Fran Pérez és el director d'aquest curt i ha passat pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra. “Volíem que no s'oblidés aquell fatídic desastre. Volíem trobar una fòrmula que respectès totes les sensibilitats. Volíem sobretot el màxim de respecte per a totes les persones afectades, i vam pensar que els protagonistes havien de ser nens. Nens que no van viure el succès en persona. Jo tenia en aquell moment 16 anys, i recordo que ens vam despertar com si tot fos una pel.lícula d'acció. Jo vivia a uns 100 metres del desastre, no vaig arribar a perdre la casa, però si que ens hem de treure el barret pel moviment veïnal que va lluitar per aconseguir justícia i indemnitzacions justes pels veïns. I el que fa ràbia és que 15 anys després no hi ha cap responsable d'aquest desastre”

Han passat 5 anys des de la realització d'aquest curtmetratge, i ara conmemorem el quinzè aniversari del desastre. Era un 27 de gener,però del 2005, ara fa just 15 anys. Aquest dia quedarà gravat per sempre a la memòria dels veïns del barri barceloní del Carmel. De sobte el terra es va obrir sota els seus peus, i un forat de 18 metres de diàmetre i 35 metres de profunditat, provocat per les obres de la línea 5 del metro, va obrir en canal el barri i es va empassar un garatge al Passatge de Calafell. Com a conseqüència d'aquesta catàstrofe els bombers van haver d'enderrocar cinc blocs de pisos i es va veure directament afectats una viutantena de veïns. En un principi només havien d’anar a terra dos blocs, però uns dies després del primer esvoranc, el 3 de febrer, n’hi va haver un altre que va agreujar la situació.

En un primer moment es van desallotjar més d’un miler de veïns dels 65 blocs més propers al forat, a l’illa compresa pels carrers de Sigüenza, Conca de Tremp, Llobregós i el passatge de Calafell. Tot i la gravetat dels fets, no es va haver de lamentar cap ferit ni cap víctima. Aquest dilluns, 27 de gener del 2020, fa 15 anys de l’esfondrament. En aquell moment, els veïns van haver d’esperar cinc anys més per veure la inauguració de la parada del metro del Carmel.