Es compleixen 2 anys del primer cas de Covid a Catalunya

El passat divendres 25 de febrer es van complir 2 anys del primer cas de Covid a Catalunya. Des d'aquell dia del 2020 hem patit 6 onades, amb pràcticament 2 milions i mig de casos confirmats i més de 26.000 persones han mort per Covid a Catalunya. Per veure com estàvem llavors i com estem ara, hem volgut conversar amb el Doctor Tomàs Pumarola, el cap de Microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. “Fa dos anys teníem moltes incertesses, no sabíem què estava passant, era un virus totalment nou, que ens va complicar molt la vida des del punt de vista de laboratori, vam haver de desenvolupar noves tècniques per poder-ho detectar. Però crec que vam anar resolent tots els problemes prou bé. Vam ser capaços de donar diagnòstics amb rapidesa. El que no teníem en aquell moment era capacitat d'acceptar 6000 mostres al dia, com vam arribar a tenir. Només vam poder diagnosticar a la gent que estava greu, però mica en mica tot això va anar millorant. On estem ara mateix ? Doncs a Catlaunya crec que estem en un punt on pràcticament el 90% de la població té anticossos, o bé perquè s'ha infectat, o bé perquè s'ha vacunat. Quan ens trobem un virus altament transmissible, tot i que evidentment s'han de prendre mesures de contenció, hem d'esperar a que tothom desenvolupi anticossos, és llavors quan el virus té problemes per circular i el que ens permet sortir d'aquesta fase en la que estem. Aquesta pandèmia s'ha allargat una mica, perquè no hi havia vacunes, però un cop tenim vacunes ja tenim capacitat de protecció i crec que ara mateix ja podem sortir de casa, i els països que tenen problemes són els que no han fent tancaments a casa. Hi ha experts que diuen que aquest 2022 serà la fi de la pandèmia.. .tot i que no podem confiar al 100% en aquestes prediccions, no és pot saber què passarà, no podem anar per davant del virus ni predir què passarà. Però l'evidència que tenim ara mateix a Catalunya és que ja no tenim grups de població susceptibles de contagiar-se. Totes les onades s'han anat donant perquè el virus atacava grups de població que no tenien anticossos, i per això crec que ara és més difícil que vingui una setena o vuitena onada.