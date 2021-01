¿Cómo saber si tu mascota tiene frío y cómo protegerla?

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos decidido sacar el perro a pasear, pero antes hemos consultado con una veterinaria para protegerlo de las gélidas temperaturas que estamos sufriento. La experta es Marta Legido, veterinaria y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.

DETECTAR SI EL PERRO TIENE FRÍO

Marta lo primero que nos recomienda es “ Saber detectar cuándo nuestro perro está sufriendo por las bajas temperaturas”. La veterinaria nos dice: “¿Si has observado que tu perro tiembla? Probablemente no lo hace por temor o por miedo. Hablamos de uno de los signos más evidentes de que el can tiene frío. No obstante, las bajas temperaturas no son el único motivo por el que tiemblan determinadas razas. Por ejemplo, el Chihuahua, puede temblar también por su metabolismo o porque se encuentra emocionado. ¡Hay que saber distinguir dichos temblores para proteger al perro del frío correctamente! “. Otro signos de frío por parte del perro puede ser la rigidez muscular: “Cuando notes que tu mascota presenta los músculos demasiado contraídos, es probable que esté pasando frío. En este sentido, los músculos de los canes actúan igual que los nuestros. El clima frío hace que estos pierdan calor y que se mantengan rígidos, provocando tensión en todo el cuerpo. Puedes notar este síntoma masajeándole o contemplando el movimiento de tu perro”. Otra posible señal de que el frío ha entrado en tu mascota es: “ La somnolencia. Las comidas copiosas, el cansancio acumulado y la fatiga pueden también pueden provocar esta sensación que vive el can. No obstante, si es imposible que se de alguno de los tres casos, el perro tiene todas las papeletas de tener frío. Además: “Todos los dueños, inconscientemente, saben cuándo su mascota está respirando más lento de lo habitual. Dicha respiración ralentizada es un signo inequívoco, por lo que debes proteger al perro del frío”.

PROTEGER LOS OIDOS Y LAS PATAS DEL PERRO

Para proteger al perro de las bajas temperaturas la veterinaria no da algunas ideas: “ La más destacada es pasear al perro a las horas del día donde el sol calienta más. De esta forma, el can evitará el frío intenso. Cuando el clima no deje dar paseos tan extensos (por lluvia o nieve), se aconseja reducir la ruta y dedicar algo de tiempo a jugar en casa. Los múltiples juguetes que existen hoy en día dan muchas posibilidades en este sentido”. Tampoco debemos olvidar la mantita: “La manta debe de ser un elemento de compañía fijo que tu mascota debe tener siempre cerca. Esta le valdrá tanto para tumbarse encima de ella como para arroparle en caso de que tenga una cama para perros” ¿Qué partes del cuerpo deberemos proteger con especial dedicación? Los oídos y las almohadillas de las patas. Unos oídos mal protegidos pueden suponer una otitis y las almohadillas de las patas sin protección pueden agrietarse. Por ello, lo mejor que podemos hacer por nuestro fiel compañero es secarle bien la zona de las orejas cuando llueva y emplear cremas que hidraten sus patas. La veterinaria nos recuerda que si no protegemos al animal del frío puede sufrir patologías similares a las que sufrimos los humanos: “Los canes sufren patologías parecidas a las de los humanos. El resfriado, la bronquitis, la laringitis, la faringitis y, en el peor de los casos, la pulmonía son las principales”.