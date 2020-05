¿Cómo hay que gestionar los encuentros con familiares y amigos después de meses sin vernos?

Después de dos meses sin ver a familiares y amigos, ¿cómo debemos afrontar el reencuentro? Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la psicóloga Berta Massaguer, del centro ITA SALUD, ha expuesto con claridad la nueva normalidad. Para la especialista en relaciones humanas: “Debemos substituir el contacto físico por una mayor expresión verbal. Un problema real al ser nuestra cultura de mucho contacto físico, cosa que que en otros países no padecen o disfrutan”. “Lo conveniente”, para Berta Massaguer,” es poner palabras en todo aquello que siento hacia la otra persona que no puedo tocar, palpar o acariciar”.

HAY QUE CONTROLAR EL IMÁN DE LA ATRACCIÓN PERSONAL

La especialista señala que: “La atracción personal, como seres sociales que somos, nos hace utilizar el contacto físico en la mayoría de ocasiones. Es como un imán que ahora hay que controlar”. La habilidad verbal, las palabras, que deberían sustituir a los abrazos, los besos o simplemente el tocar a otra persona, no todas las personas la tienen. Por eso ,la psicóloga dice: “Debe trabajarse mucho desde la escuela la inteligencia emocional para saber expresar también con palabras todo aquello que siento”.

ES NECESARIO REGULAR LA EUFORIA ACUMULADA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Berta Massaguer recomienda: “Controlar y regular toda la euforia emocional que hemos acumulados durante dos meses largos de confinamiento”.Una buena manera de hacer lo que no se puede hacer, según la experta de ITA SALUD, es: “Comunicar a la otra persona lo que quiero hacer, darte un beso o un abrazo, y no puedo hacer”. Otro aspecto importante es el miedo a salir a la calle después de la cuarentena. La psicóloga recomienda solicitar ayuda a algún profesional si realmente la persona no quiere o no puede salir a la calle después del confinamiento.