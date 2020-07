¿Cómo ha cambiado el mercado laboral el coronavirus? Estas son las profesiones del futuro

El panorama laboral ha dado un giro de 180º en los últimos meses. Este nuevo paradigma económico y laboral queda patente en “Resetting Normal: redefiniendo la nueva era del trabajo”, la encuesta a nivel mundial elaborada por Grupo Adecco a partir del testimonio de 8.000 trabajadores.

LA NUEVA NORMALIDAD HA UNIDO TELETRABAJO Y TRABAJO TRADICIONAL

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Javier Blasco, director de The Adecco Group Institut, ha explicado que: “Adecco ha utilizado sus filiales en todo el mundo para realizar el estudio. Una investigación que ha dejado claro que ahora con la Nueva Normalidad se esta compatibilizando el teletrabajo con el trabajo tradicional”. Los encuestados solicitan, según Blasco, “Que se acaben con los horarios rígidos, se pide un estilo novedoso de liderazgo laboral o ha quedado clara la confianza en los jefes o managers durante la pandemia”.

LOS TRABAJADORES CONFÍAN MÁS EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO

También destaca la encuesta de Adecco un aspecto: “La gente confía que la salida de la crisis no está en los gobiernos si no en la mano de sus empresas de las cuales han revalidado una confianza recíproca”. Javier Blasco ha hecho incidencia en diversos sectores que salen reforzados de la pandemia y que refleja su estudio: “ El alimentario o el agrario, pero sobre todo el importante papel que han realizado durante el confinamiento los medios de comunicación queda palpable entre las conclusiones finales del estudio de Adecco”. Respecto a los trabajos con más futuro en estos momentos, según Adecco, son “ Los clásicos de siempre, sector tecnológico, sector agroalimentario o sector de la sanidad, pero empieza a tomar importancia el sector de la hosteleria, el turismo o el sector industrial o el de la construcción”. Para el director de The Adecco Group Institut: “Afortunadamente se empieza a notar la recuperación, y se empiezan a demandar las profesiones de siempre relacionadas con sectores diversos. Yo creo que esto va por el buen camino”.