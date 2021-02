Comerciants i restauradors dels aeroports contra AENA

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem del malestar dels comerciants i restauradors dels aeroports. Ho fem amb Lluís Blasi, vicepresident de la Asociación Española de Operadores Comerciales Aeroportuarios. Els comerciants i restauradors concessionaris dels locals dels aeroports estan totalment indignats amb AENA per la inesperada mesura que ha anunciat dur a terme a conseqüència de l’aplicació del Real Decreto 35 de 22 de desembre del Govern Central. Des del 14 de març, data en què es va decretar l’Estat d’Alarma, AENA va oferir de manera generalitzada dues propostes de reequilibri de rendes basades, la primera, en el manteniment de les taxes d’esforç dels lloguers sobre les vendes obtingudes en el 2019 i, la segona en la caiguda del nombre de passatgers durant el 2020 i 2021, mesures raonables i acceptades per la majoria dels seus operadors de retail. Després de deu mesos, la situació s’ha agreujat inesperadament quan el passat 28 de desembre, AENA va enviar una carta a tots els seus concessionaris informant de la decisió d’aplicar el Real Decreto aprovat pel Consell de Ministres i on es desdiu de les propostes anteriors. És més, AENA ha suspès ‘de facto’ qualsevol negociació per aplicar amb tota contundència aquest Real Decreto. El trànsit aeroportuari ha caigut fins a un 90%, fet que suposa també caigudes de les vendes del 90% en la majoria dels comerços i restaurants de l’aeroport durant el 2020 i superior en casos com el de la T2 de l’aeroport de Barcelona que va romandre tancada fins al mes d’agost, i novament va tancar al novembre “sine die”. Això suposa que l’import de les rendes facturades pot significar fins a set vegades més el nivell de vendes si no s’accepten les seves condicions. Lluny de millorar, el volum de trànsit aeroportuari sembla que es mantindrà igual fins ben entrat el 2021 i segons els mateixos informes de gestió elaborats per AENA no s’espera una recuperació de passatgers a nivells anteriors fins com a mínim el 2024. La situació s’agreuja encara més donada la voluntat immediata d’AENA d’executar els avals en garantia, mesura que ja ha començat a aplicar en alguns operadors i que a causa de la manca d’ingressos durant el 2020, pot provocar la fallida dels arrendataris.