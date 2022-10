El comerç tancarà llums demà per protestar contra els preus energètics

Els preus de l'energia estan donant un cop dur a les indústries d'aquest país, fins i tot algunes empreses s'han vist obligades a parar perquè no els hi sortia rendible produir amb pèrdues. El gremi de carnissers de Barcelona i comarques volen protestar per aquestes qüestions amb una apagada de llum col·lectiva. En aquesta protesta també s'ha sumat PIMEC comerç. Parlarem amb el president del gremi carnisser de Barcelona i Comarques, Antoni Gálvez.



- La situació està sent molt difícil de portar.



Pujaria un esglaó més, la situació està sent impossible i no sabem fins quan podrem resistir perquè els nostres rebuts s'han triplicat. El nostre gremi necessita molta energia per treballar, tant en els obradors com a les botigues que en aquest cas necessiten aire condicionat, tot i la limitació de graus.



- Les neveres per exemple han d'estar les 24 hores enceses.



Com diria la joventut 24/365.



- Sabeu quantes carnisseries han hagut de tancar a causa d'aquesta situació?

Sabem que algunes han tancat i que d'altres estan a punt. Això s'afegeix al relleu generacional, és difícil trobar gent amb ganes i empenta a l'hora de traspassar el negoci i a més a més si no et dona beneficis, t'ho replanteges.



- Cap a on hauríem d'anar per trobar una solució?



Primer de tot estem molt contents perquè va ser una iniciativa de la confederació de flequers d'Espanya on es van anar adherint tots els gremis de carnissers de Catalunya i a poc a poc s'estan unint molts més. El dia 28 farem l'aturada, però continuarem treballant a les fosques, evidentment no apagarem les neveres, però si les llums de "decoració". L'única solució és que ens donin un cop de mà com en el seu moment van rescatar els bancs.