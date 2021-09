El comerç català critica la falta de diàleg en projectes de futur

L'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, Comertia, ha lamentat aquest dijous la "manca de voluntat de consens i de visió conjunta de país" per "superar els reptes i les dificultats" d'un projecte com l'ampliació de l'aeroport del Prat.

En un comunicat per reaccionar a la suspensió de la inversió de 1.700 milions d'euros que preveia AENA, Comertia reclama al govern català "capacitat de reflexió i voluntat inequívoca" per defensar una ampliació "que implica posicionar Barcelona entre les ciutats amb connexions intercontinentals".

Segons l'associació, convertir el Prat en un hub "hauria de ser un projecte prioritari i estratègic per a tots". Comertia ha demanat als governs català i espanyol que reprenguin les converses.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president de Comertia, David Sánchez (àudio). Per altre part el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha avisat aquest divendres que Catalunya "no es pot permetre" perdre l'aeroport intercontinental. "Hem de treballar perquè l'aeroport doni resposta al teixit empresarial d'aquí i d'arreu", ha dit, avisant que els destins on cal fer escales "perden competitivitat".

"És evident que hem de lluitar per tenir un aeroport intercontinental", ha remarcat, carregant contra "els que volen un aeroport més petit, regional, i amb vols a Madrid".

Segons Puigneró, la proposta inicial verbalitzada per AENA sobre el DORA era "clarament invasiva", però el 2 d'agost s'hi van posar "límits". Pel vicepresident, el pacte era "prou obert" perquè quan es comencés a treballar la solució tècnica es trobessin opcions vàlides.

El document definitiu del DORA es va presentar fa una setmana, i el Govern hi va donar el seu vistiplau en una reunió on va participar el Secretari de Territori, Isidre Gavín.



Puigneró ha defensat "el que es va acordar" amb el govern espanyol era "prou obert" perquè quan es comencessin a discutir les diverses opcions tècniques en el pla director s'acabés decidint quina era més vàlida.





El vicepresident ha dit que es parlava d'una "mínima, si pot ser zero, afectació a l'espai natural" i que en tot cas, es deixava "per més endavant" com havia de ser el projecte, per un cop s'hagués aprovat la inversió. Una inversió que havia de recollir, precisament, el DORA.



En el power point d'AENA presentat el 8 de juliol, es parla de l'ampliació de la pista cap a l'est en 500 metres. En el DORA definitiu, filtrat divendres passat, s'inclou una ampliació "cap a l'est", sense concreció de distància, i es diu que la proposta "està condicionada a tenir la cobertura necessària que possibiliti la seva execució materialitza en un nou Pla Director, el procés de tramitació del qual es preveu llarg per la seva dependència a diverses administracions i organismes competents, incloent la Comissió Europea".