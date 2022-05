Comença a Girona la 67ª edició del Temps de Flors

Després de dos anys marcats per la pandèmia, el 'Girona, Temps de Flors' recupera aquest 2022 un format "gairebé normal".

La mostra, que atrau milers de visitants a la ciutat, tindrà 119 muntatges repartits en 107 espais i s'estendrà al llarg de dotze barris.

Aquesta 67a edició recupera interiors emblemàtics com el claustre i els soterranis de la Catedral i els Banys Àrabs, però per precaució tan sols hi haurà un pati obert (el de la casa Sambola).

En aquells llocs on no és possible fer-hi un itinerari d'entrada i sortida, com Torre Gironella o La Carbonera, tampoc hi haurà muntatges.

A més, es mantenen els circuits d'accés al Barri Vell, amb quatre punts d'entrada i sortida, i l'Ajuntament recomana als visitants que portin mascareta.

El 2020 no es va poder celebrar perquè s'estava en ple confinament per la pandèmia. I l'any passat, es va celebrar exclusivament a l'exterior i en espais oberts per les restriccions imposades arran de la covid-19. Aquest 2022, però, el 'Girona, Temps de Flors' torna a impulsar-se.

"No serà una mostra al 100%, però sí gairebé normal", concreta la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

D'entrada, l'esdeveniment ja recupera la numeració que la covid va estroncar. La d'aquest any, doncs, serà la 67a edició. Se celebrarà del 7 al 15 de maig.

Hi haurà 119 muntatges repartits en 107 espais de la ciutat. "Girona recupera l'essència de la mostra floral amb la connexió amb la natura com a font d'inspiració de gran part de projectes; i sobretot, amb la mirada posada amb aquella esperança i optimisme que tots hem de tenir d'ara endavant", ha subratllat Plana.

Es recuperen llocs emblemàtics, com el claustre i els soterranis de la Catedral, o també els Banys Àrabs. I en total, els jardins, monuments i edificis que s'engalanaran s'estendran a dotze barris de la ciutat.

"Portem el 'Temps de Flors' molt a prop dels veïns de Girona, perquè visquin la mostra tan bon punt surtin de casa seva", ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas.

A més, com ja s'ha fet altres anys, es proposaran quatre itineraris per descobrir els muntatges florals (que resseguiran el Barri Vell, Taialà, Santa Eugènia-Sant Narcís i l'Eixample).

La pandèmia, però, també ha obligat els organitzadors de la mostra a prendre precaucions. Per això, encara no s'obriran aquells llocs i monuments on no es poden fer circuits d'entrada i sortida.

Els patis interiors encara no seran visitables -exceptuant l'únic cas de la Casa Sambola- i tampoc acolliran muntatges llocs com La Carbonera o Torre Gironella, per exemple.

Punts d'entrada i sortida

Al Barri Vell, on se solen concentrar més aglomeracions, hi haurà quatre punts d'entrada i quatre de sortida.

Es podrà accedir a la zona a través de la pujada de Sant Fèlix, la del Rei Martí, la plaça dels Jurats i el passeig Arqueològics. I sortir-ne per la pujada de Sant Fèlix, el carrer de la Força (que serà tan sols de baixada), la plaça Sant Domènec i el passeig Arqueològic.

En cas que hi hagi molta gentada, els organitzadors tancaran els accessos per permetre esponjar-ho.

A més, arran de la pandèmia, aquest any no se celebrarà la inauguració a les escales de la Catedral (per evitar que la gent s'hi concentri durant l'acte) i l'Ajuntament recomana als visitants que portin mascareta. "Sobretot, allà on vegin que hi ha més aglomeracions o bé en espais tancats", precisa l'alcaldessa de Girona.

Com a novetats, en aquest 'Temps de Flors' també es dibuixaran sobre plànol dos circuits accessibles per a persones amb problemes de mobilitat. I es recuperar l'Open Night, que permet visitar la mostra entre les set del vespre i la mitjanit durant tres dies (els dos dissabtes i el dimecres).

La mostra floral, a més dels muntatges, també tindrà actes paral·lels. Entre aquests, el 'Girona, Mots i Flors', la Nit dels Museus, la desena edició del festival Girona, A Cappella, el Gastroflors (amb menús als restaurants de la ciutat) i visites guiades.

Més de 1.000 voluntaris

Marta Madrenas ha posat en relleu que la mostra la fan possible els més de 1.000 voluntaris que s'encarreguen d'engalanar els espais i monuments. "No passa enlloc que un 1% dels veïns i veïnes d'una ciutat mitjana s'impliquin per tirar endavant un esdeveniment d'aquestes característiques", ha dit, en referència a la tasca "imprescindible" de l'associació Girona, Amics de les Flors.

"El 'Temps de Flors' depassa l'àmbit territorial i és un esdeveniment de país; l'edició d'aquest any serà ambiciosa, potent i extraordinària", ha dit l'alcaldessa, recordant que el 2021 van "patir molt", però que van superar "molt bé" aquella prova.

De moment, l'Ajuntament no s'aventura a posar xifres de visitants. L'any passat, la mostra floral en va atraure més de 200.000. Glòria Plana sí que ha dit però que el 'Temps de Flors' ja "es promociona per ell mateix", com ho prova que en els darrers anys el consistori ja va reduir les campanyes de promoció.

L'any passat, quan es va fer exclusivament a l'exterior, la mostra va aplegar 92 muntatges en 83 espais de la ciutat. Aquest any en són més, però encara no s'arriba a la darrera edició prepandèmia -la del 2019- precisament perquè encara hi ha patis i monuments que no s'obriran. Aleshores, el 'Temps de Flors' va acollir 137 muntatges florals en 171 espais.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la regidora de promoció econòmica de l'ajuntament de Girona, Glòria Plana (àudio).