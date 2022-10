Com viatjar segur

Quan fem un viatge hem d'anar amb molta cura i prendre mesures per evitar un possible accident.Per saber quines mesures hem de prendre a l'hora de viatjar parlarem amb el càtedra d'estudis mundials Antoni de Montserrat de la UAO CEU, Juan Corona.



- Quins sons els consells bàsics a l'hora de viatjar?



Els viatges s'han de preparar amb temps, hem d'estudiar tots els temes pràctics, és a dir, visats, passaport, tot el tema de documentació. Òbviament, també hem de conèixer la cultura del país on anem, els seus costums tradicionals o el clima. Finalment, viatjar en grup és molt recomanable.



- Cal contractar una assegurança abans de viatjar?



És molt important, en general les asseguradores privades ja contemplen una pòlissa especial que són de protecció arreu del món, recomano que qui no les tingui se les faci, donen molta facilitat en el tractament si et passa qualsevol cosa. En aquest cas no estic parlant de l'Europa Occidental, però si et passa qualsevol cosa a Àfrica, Àsia o determinades zones de Sud-amèrica, és evident que els costos poden ser terrorífics i tindre una pòlissa que cobreixi aspectes importants et dona molta més tranquil·litat com pot ser el robatori del cotxe. L'assegurança seria la primera precaució a l'hora de viatjar.



- A l'hora de viatjar pots preveure l'alimentació, la vestimenta, el clima o els costums del país, però hi ha coses com pot ser un accident que no es poden preveure, no saps si serà més o menys greu o si et passarà.



Correcte, però malauradament cada dos per tres durant tots els estius surt alguna notícia d'un grup de gent o una persona de casa nostra que ha patit un accident d'autobús a un determinat país o que estava en un cotxe hi ha caigut per un pont, és a dir, pot ser qualsevol accident mentre estàs tranquil·lament per una ciutat d'un altre país. Com bé dius els accidents són imprevisibles, però s'ha de tindre sempre al cap que poden passar i òbviament quan més viatges a llocs més complexos, augmenten les probabilitats.