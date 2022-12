Com treure diners del caixer de forma segura?

És sabut que la digitalització i la reducció de les oficines bancàries castiga amb més força la gent gran. Els bancs han limitat els horaris d'atenció presencial i, a més, han relegat l'operativa més habitual als caixers automàtics. El servei en finestreta ja és gairebé història. Els que no tenen competència digital, es queden a l'estacada. És el cas dels ciutadans de la tercera edat, que a més són l'objectiu dels lladres per la seva vulnerabilitat. Parlarem amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



- Quins consells donaries a la gent gran per treure amb seguretat els diners del caixer automàtic?



Amb el procés que hi ha hagut de digitalització s'han reduït les oficines bancàries i els horaris d'atenció al client. Aquest fet ha incrementat encara més la bretxa digital en la gent gran i evidentment això es nota quan han de treure els diners de la pensió, cada cop tenen més complicacions i evidentment els delinqüents ho saben.



Els consells que donaríem a la gent per evitar que els atraquin el dia que cobren la pensió (és el cas més habitual). El que fan és esperar que tinguin els diners, n'hi ha que tenen el mal costum de treure la pensió sencera, i llavors els roben amb intimidació. Ens hem trobat casos on es fan passar per professionals d'aquell banc per poder apropar-se a ells, per aquest motiu aconsellem sempre treure els diners a dins de les oficines, evitar sempre treure els diners a peu de carrer, i no retirar tota la pensió de cop. Sempre que puguem, anar acompanyats. Que hi hagi videocàmeres, personal de seguretat, escollir i observar el caixer que hem triat per detectar si hi ha algú que ens està vigilant. Cobrir el teclat de la pantalla tàctil, no trigar a guardar els diners i marxar del caixer. Consultar sovint el saldo que tenim al nostre compte i fixar límits baixos a l'hora de retirar els diners del caixer.