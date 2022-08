Com sobreviure a l'estiu en parella?

Arriben, per fi, l'estiu i les vacances, i és el moment en què més temps gaudim amb la nostra parella. No obstant això, passar 24 hores al dia al costat d'una altra persona no sempre és fàcil i la falta de costum, la necessitat d'espai propi o alguns problemes sense resoldre poden afegir tensió.

Silvia Congost ens dona uns consells bàsics però molt útils per a passar unes vacances en parella… i gaudir!

Compte amb les expectatives: hem de tenir clar que les vacances perfectes no existeixen i que mai són tan idíl·liques com imaginàvem.

Pot ser que un dia un vulgui passar més temps tot sol o que no li vingui de gust massa intimitat. També poden sortir malament els plans, o que sorgeixin imprevistos que impedeixin que pugueu fer el que teníeu planejat.

És important fluir i gaudir amb les diferents situacions per a no frustrar-se i acabar discutint.

Gaudir del factor sorpresa: no cal controlar-ho tot. És important obrir la ment a algun pla inesperat, a provar noves experiències, menjars, reptes... Intentar sorprendre i deixar-se sorprendre.

Per a poder gaudir d'aquestes vacances també és important trobar un equilibri entre les aficions de tots dos.

Compartir moments junts quan hi ha entreteniments en comú pot ser relativament fàcil; el que és més complicat és estar igual de bé quan no es comparteixen aficions. En aquest cas és important ser flexibles i comprensius amb la parella i respectar els seus gustos i preferències.

Posar bona actitud: practicar l'escolta activa, la comunicació i el sentit de l'humor, per a relativitzar i evitar discutir per petites ximpleries en les quals ningú sali guanyant. La comprensió i l'assertivitat seran claus per a unes bones vacances.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la psicòloga experta en relacions i dependència emocional, Silvia Congost (àudio).