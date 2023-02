Com se sobreviu sota les runes d'un terratrèmol?

Un terratrèmol pot ser una experiència terrorífica, especialment si et trobes atrapat sota les runes. No obstant això, hi ha coses que pots fer per augmentar les teves possibilitats de supervivència.

Aquí et presentem alguns consells clau per ajudar-te a sobreviure a un terratrèmol si quedes atrapat sota les runes.

En primer lloc, és important mantenir la calma i intentar mantenir una actitud positiva. El pànic pot fer que gastis energia valuosa i reduir les teves possibilitats de supervivència. En lloc d'això, intenta mantenir-te centrat en el que necessites fer per sobreviure.

Si estàs atrapat sota les runes, intenta buscar una font d'aire fresc. Pots intentar cridar per cridar l'atenció dels rescatadors o colpejar objectes per fer soroll. Si no pots moure't, intenta mantenir-te en una posició que et permeti respirar amb facilitat.

Si tens una samarreta o una peça de roba que puguis utilitzar com a màscara improvisada, utilitza-la per cobrir el teu nas i boca i filtrar l'aire que respirem.Intenta mantenir-te hidratat. Si tens accés a aigua potable, intenta beure petites quantitats a intervals regulars. Si no tens aigua, pots mossegar trossos de gel o neu per mantenir-te hidratat.

És important intentar no moure't massa. Si estàs atrapat sota les runes, qualsevol moviment pot fer que més runes caiguin sobre tu. En lloc d'això, intenta fer soroll i espera pacientment que arribin els rescatadors.

Si estàs atrapat amb altres persones, assegura't que tothom estigui bé i, si és possible, treballin junts per cridar l'atenció dels rescatadors. Intenta mantenir l'ànim i l'esperit d'equip, això augmentarà les possibilitats de sortir amb vida.

En conclusió, si estàs atrapat sota les runes després d'un terratrèmol, és rellevant mantenir la calma, buscar una font d'aire fresc, mantenir-te hidratat i intentar cridar l'atenció dels rescatadors. Amb una mica de paciència, coratge i determinació, pots augmentar les teves possibilitats de sobreviure a un terratrèmol.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el metges d'emergències amb experiència internacional en catàstrofes i situacions de conflicte, doctor Valentí Río (àudio).