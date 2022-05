Com serà la selectivitat d'aquest 2022?

Els exàmens de Selectivitat se celebren al mes de juny a Catalunya, les dates oficials per a la celebració de la convocatòria ordinària de la selectivitat 2022, coneguda com a PAU, serà el 14, 15 i 16 de juny de 2022. És una jornada menys que els dos anys anteriors, marcats per les restriccions per evitar els contagis per coronavirus. D'altra banda, la convocatòria extraordinària es durà a terme el 7, 8 i 9 de setembre del 2022. Més de 200 mil estudiants es presentaran aquest any a la prova de selectivitat. Per saber com anirà parlarem amb la coordinadora de la Selectivitat a la UdG, Nela Hidalgo.



- Ha baixat el nivell de selectivitat?



No, en general, els aprovats estan al voltant de 90%, la prova la passa quasi ben bé tothom. El que sí que és cert és que ordena.



- Explica'ns a què et refereixes amb ordenar.



La selectivitat el que fa és ordenar amb la nota de tall, és a dir, l'objectiu principal dels alumnes es poder és assolir la nota que demanen allà on volen entrar a estudiar.



- Quins consells donaries?



Durant segon de batxillerat es van preparant, sempre aconsellem estudiar d'una manera continuada i no només per fer l'examen de selectivitat. A la web del canal universitari hi ha exàmens per practicar, recomanen aquesta opció. Considerem que és molt important que l'estudiant vagi preparat amb porta una bona base, d'aquesta manera li serà molt fàcil aprovar. També hem de pensar que per ells és una situació de molta pressió, hauran de prendre una decisió que marcarà els pròxims anys de la seva vida.



- Els alumnes tenen clar que volen estudiar?



Hi ha estudiants que ho tenen molt clar, però que tinguin la nota per fer el que volen és una altra cosa, hi ha molts que no.