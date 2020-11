Com serà el pla de vacunació del coronavirus ?

L’anunci recent per part de dues farmacèutiques que les seves vacunes candidates tenen resultats d’eficàcia per sobre del 90% augmenta la probabilitat que a finals d’any s’aprovi més d’una vacuna contra la COVID-19. Malgrat aquestes notícies excel·lents, la realitat és que el nombre de dosis disponibles els primers mesos serà molt limitat. En aquest escenari, els governs han de definir quina és la millor manera d’administrar les primeres dosis disponibles per aconseguir-ne el major impacte, tant en la mortalitat com en la transmissió comunitària.

Aquest ha estat l’objectiu del Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC), una plataforma independent de científics promoguda conjuntament per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, i el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Centres d’Investigació (ACER), que presenta avui el seu primer informe sobre grups prioritaris per a la vacunació contra la COVID-19. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Adelaida Sarukhan, doctora en inmunologia i redactora científica d'ISGlobal ,centre impulsat per la Fundació la Caixa.

Aquest primer informe fa un resum de les vacunes candidates més avançades i els diferents punts que cal considerar per a la implementació de les vacunes que finalment s’aprovin. "Després d’una revisió crítica de la literatura científica i de plans generats per d’altres països o institucions, el nostre grup va establir una llista prioritària de vacunació basada en principis ètics i adaptada al nostre país", explica Silvia de Sanjosé, epidemiòloga i presidenta del GCMSC.

L’informe estableix que el primer grup que hauria de vacunar-se és a la vegada el més exposat i al qual cal protegir més per assegurar l’atenció sanitària: el personal sanitari que està en contacte amb pacients (personal mèdic, d’infermeria i resta de personal hospitalari), així com persones que treballen en residències de gent gran. En aquest grup també entraria el personal de primers auxilis, com ara bombers, policies, etc.

En segon lloc, hi hauria el grup més vulnerable: persones de més de 80 anys, prioritzant-ne aquelles que són en residències. Quan la disponibilitat de dosis de vacunes sigui més gran, s’hauria de vacunar a continuació la resta de col·lectius més susceptibles d’emmalaltir greument:persones d’entre 65 i 79 anys de edat, i persones amb condicions cròniques com ara la diabetis de tipus 2, malalties pulmonars o cardiovasculars, i persones amb obesitat.

Posteriorment, l’informe inclou el col·lectiude persones que presten serveis essencials a la població i estan particularment exposades al virus –incloent-hi personal de transport públic, personal educatiu, persones que treballen en el sector alimentari, etc.- i persones institucionalitzades allà on la capacitat de aïllament és limitada, com ara presons i centres de refugiats, així com migrants i altres persones en risc d’exclusió social. Tot seguit, la resta de la població adulta, donant prioritat a les persones de més de 55 anys. L’última a rebre la vacuna seria la població infantil, ja que és la menys vulnerable al virus i, per ara, es tenen poques dades sobre la seguretat de la vacuna en aquest grup.

El grup d’experts assenyala que les persones amb evidència d’infecció per SARS-CoV-2 (ja sigui per PCR, per test d’antigen o per anticossos davant del virus) podrien considerar-se com a no prioritàries per a la vacunació, com a mínim en les primeres fases. A més, també assenyala que aquestes prioritats podran ajustar-se segons les característiques de les diferents vacunes disponibles.

Finalment, els membres del GCMSC destaquen la importància de comunicar