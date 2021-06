Arriben canvis en la formació professional amb la nova llei d’FP que està preparant el Ministeri d’Educació. Els alumnes i les alumnes podran realitzar microformacions, cursos especialitzats i elementals d’aproximadament 50 hores lectives en centres oficials.

La microformació serà acumulable, així que els estudiants podran fer els cursos que puguin o vulguin per ampliar el seu currículum acadèmic. En estar dins el sistema educatiu, tots tindran titulació oficial, al contrari del que succeeix a acadèmies privades, un sector dominat en moltes ocasions per l’intrusisme i la mediocritat acadèmica. Per posar-nos al dia hem convidat al Sr. Xavier Massó membre del sindicat de professors de secundària d'ASPEC.



-Com serà la nova FP?



És una reforma en profunditat en el pitjor sentit del terme. És un pas més en la línia d'aquests últims deu anys i ho resumiria en una frase: és un retorn al model de gremis de l'edat mitjana. T'ho plantegen amb una autèntica distorsió formativa i ara tot serà dual, hi haurà la dual i la dual avançada. Ho plantegen com un gran abans perquè això ja ho fan Alemanya, però allà l'FP dual és una petita part de la formació professional i l'acostumen a fer els alumnes menys qualificats. Per tant que no diguin que estan copien el model alemany perquè no és veritat. Estan fusionant i identificant la formació professional amb el que fins ara era la formació ocupacional.



-Qui decideix les reformes?



En aquest cas no sé a qui han demanat opinió, òbviament per les empreses representarà tenir un sector de plantilla rotatori gratis. La diferència entre l'FP dual i l'FP dual avançada, és que el cas de la primera no cobrarà i realitzarà unes 430 hores fent les tasques que l'adjudiquin i a la segona sí que cobraran una part que no aporta l'empresa, però sí que avaluarà les hores que realitzi.