Com recuperar l'olfacte perdut per culpa del coronavirus?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de la perdua d'olfacte com a simptoma habitual de les persones amb coronavirus. El tema l'hem tractat amb el doctor Joaquím Mullol, director de la Unitat de Neurologia i olfalcte de l'Hospital Clínic de Barcelona. Un estudi europeu confirma que la pèrdua de l’olfacte és un símptoma habitual entre els contagiats per coronavirus. Tres de cada quatre positius el perden totalment o parcialment. També avisa que en alguns casos aquestes alteracions poden durar setmanes o fins i tot mesos. L’estudi, publicat a la revista Journal of Internal Medicine , s’ha fet amb 2.581 pacients de 18 hospitals europeus, entre març i juny del 2020. Una de les conclusions és que la pèrdua d’olfacte és un símptoma més freqüent en pacients que han passat el coronavirus de manera lleu. La investigació també recull que dues de cada deu persones que perden l’olfacte pel coronavirus no només deixen de sentir olors, sinó que també tenen al·lucinacions olfactives. Això vol dir que olors que abans els semblaven bones, com ara de perfum, de cop els resulten molestes, o que directament noten olors fantasma, que no existeixen. Dels pacients estudiats que havien perdut l’olfacte, entre el 75% i el 85% el van recuperar al cap de dos mesos de seguiment. I al cap de sis mesos, els que ja tornaven a tenir olfacte superaven el 95%. Per què perden olfacte moltes persones que tenen Covid? Pel que se sap fins ara, no es tracta que el virus SARS-CoV-2 ataqui neurones del sistema olfactiu, sinó que destrueix algunes de les cèl·lules nasals que permeten captar les olors. La pèrdua d'olfacte s'ha destacat com un símptoma característic de la Covid. Si bé és difícil establir quantes persones amb el coronavirus pateixen anòsmia (nom científic de la pèrdua d'olfacte) un 70% recuperen l'olfacte, si bé triguen un mínim de tres setmanes o fins i tot mesos.