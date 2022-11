Com reaccionar davant la sospita d'un ictus?

La Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans Trias va atendre l’any passat un total de 1.153 pacients amb sospita d’ictus, els 63% dels quals van comportar activar el codi ictus.

Aquesta dada confirma la tendència observada en els últims anys, a excepció del 2020 probablement per l’impacte de la pandèmia: un increment progressiu en el nombre de pacients atesos amb sospita d’ictus i d’activacions de codis ictus.

“Cada any atenem més pacients amb sospita d’ictus a través del sistema de codi ictus: més de 2 casos al dia de mitjana, i els temps d’atenció son cada cop més ràpids.

Això reflexa que els circuits coordinats amb el SEM, amb els altres hospitals i dins del propi hospital estan cada cop més consolidats, i també que la població cada cop més coneix la importància de trucar al telèfon 112 davant de qualsevol símptoma d’ictus: boca torçada, debilitat al braç i cama d’un costat, alteració de la parla, pèrdua de visió sobtada...”, explica la cap de la Unitat d’Ictus de l’hospital, Natalia Pérez de la Ossa.

L’edat mitjana dels pacients atesos amb ictus confirmats va ser de 73 anys, dels quals el 42% van ser dones; en el 76% de tots els casos es va tractar d’ictus isquèmics.

La memòria de la unitat destaca l’atenció precoç dels pacients: en aquest sentit, no van passar ni 5 hores entre l’inici dels símptomes fins a l’arribada a urgències de l’hospital, un temps que s’escurça a més de la meitat en pacients en què l’hora d’inici dels símptomes és presenciat per una altra persona que alerta immediatament al sistema d’emergències.

També va millorar la mortalitat a l’hospital, disminuïda de l’11% al 7%.

En canvi, creix el nombre de pacients atesos per un ictus de retina, un tipus d’ictus en què l’arteria de la retina pateix una oclusió produint una ceguera sobtada, i pel qual es va implementar des del 2018 un protocol d’actuació concret en coordinació amb el Servei d’Oftalmologia.

Des de llavors, se n’han atès a urgències 68 persones (prop de 30 l’any passat). Més activacions del codi ictus i atenció més ràpida Pel que fa a les activacions del codi ictus –un total de 723-, la xifra és superior a anys anteriors.

La majoria d’elles van ser realitzades pel SEM (52%), el que suposa la via més ràpida, assolint una mitjana de 80 minuts i un 87% dels casos atesos en menys de 3 hores des de l’inici de l’ictus fins que el pacient rep atenció especialitzada a l’hospital.

En aquests pacients també millora el temps que passa des que arriben fins a que se’ls sotmet a una prova de neuroimatge (poc més de 20 minuts per a una tomografia o 30 per a una ressonància) i fins que se’ls administra el tractament (30 minuts per al tractament amb fàrmacs trombolítics i 60 minuts fins a l’inici de la trombectomia mecànica).

Per a Mònica Millán, cap del Servei de Neurologia del Germans Trias, hi ha dos factors clau en la millora del procés d’atenció als pacients amb ictus. “Per una banda, els avenços tecnològics ens permeten fer diagnòstics i tractaments cada vegada més ràpids i precisos, amb menys complicacions; d’altra banda, l’estreta coordinació entre tots els professionals implicats i la seva formació continuada és bàsic per aconseguir una atenció ràpida i fluida en la fase aguda de la malaltia, on hem d’actuar a contrarellotge per aconseguir el màxim benefici del tractament”.

A l’Hospital Germans Trias cada any més de 170 pacients amb ictus agut reben tractament amb fàrmacs trombolítics i 150 pacients reben una trombectomia mecànica que permet desobstruir l’artèria cerebral mitjançant tècniques endovasculars.

El benefici dels tractaments de reperfusió amb fàrmacs trombolítics i de la trombectomia mecànica és enorme, de manera que el 40% dels pacients presenten una recuperació favorable, sense cap dependència, als 3 mesos després de l’ictus.

D’altra banda, després de ser atesos a urgències, el 65% dels pacients ingressen directament a la Unitat d’Ictus. A més, l’enquesta per a avaluar el grau de satisfacció de familiars i pacients atesos va registrar un 9,5 sobre 10 de nota mitjana global, prou similar a la d’anys anteriors.

Destaquen com a positius alguns aspectes com la informació del pla després de l’alta, la informació dels tractaments de prevenció i la confiança i amabilitat per part de l’equip d’infermeria i mèdic.

“L’acreditació de la nostra Unitat d’Ictus pels sistemes d’acreditació nacionals i europeus ens ha permès treballar d’una manera molt protocol·litzada i establir sistemes de control de seguretat i satisfacció continuada, que ens ajuden a millorar els aspectes necessaris any rere any”, conclou Pérez de la Ossa.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora NàtaliaPérez de la Ossa (àudio).