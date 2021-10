Com puc reconèixer si tinc un constipat o una covid?

Estem en una època de l'any on és habitual agafar un refredat, però amb situació que estem vivint de la pandèmia ens qüestionem si és un simple refredat o és la Covid. Cal recordar que les vacunes no impedeixen que et puguis contagiar, el que sí que impedeixen és que siguis hospitalitzat o que puguis desenvolupar símptomes greus. Per saber com podem diferenciar-ho parlarem amb la DoctoraCayetana Valero, especialista en medicina general i membre de Doctoralia.



- Com podem diferenciar si és un refredat o és Covid?



En primer lloc són els símptomes, són bastants diferents, pensa que un refredat comú sempre afectarà en forma de congestió nasal o irritació de la gola, un constant goteig al nas, picors de la gola, més sensibilitat al fred o a la calor. Aquests són els símptomes més comuns d'una infecció viral lleu. No patirem una febre greu, ni tos, ni congestió pulmonar.



- Un altre dels símptomes de contraure la covid seria la pèrdua de gust o olfacte.



Amb el refredat pot passar per la congestió nasal, però si et moques recuperes una mica i amb la Covid no és transitòria.



- Si es tracta d'una grip pot ser més difícil de diferenciar.



Amb la grip és una mica més complicat de diferenciar perquè és com una altra mena de virus que pot afectar més a les vies respiratòries baixes, febres més altes o estem al llit molt més temps. Recomanaria ser molt respectuós amb els símptomes de la grip, ja que són molt contagiosos. En el moment que un ja tenim febre, estem molt cansats i tenim dificultat respiratòria ja hauríem de començar un aïllament més exhaustiu i no treure'ns la mascareta ni tan sols amb els membres de casa. Hem de tenir clar les mesures de seguretat en la higiene, aïllar-nos i sempre que sigui possible fer-nos una prova PCR per estar ben segurs.