Com és el projecte del protocol de seguiment a les persones vacunades?

El 1er Congrés Virtual de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, s'ha presentat el protocol pioner de seguiment de les persones vacunades contra el Sars-Cov-2.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Dr. Joaquín Sáez-Peñataro, del Comitè Tècnic de Farmacovigilància de l’Hospital Clínic, " l’Hospital ha posat en marxa un programa pioner a l’estat per fer el seguiment i la monitorització activa de la seguretat de la vacunació per la COVID 19. El programa" ha afegit el Dr.Sáez-Peñataro," ha estat dirigit a professionals sanitaris i pacients que han rebut, en total, més de 12 mil dosis de la vacuna. La monitorització contínua de la seguretat de les vacunes, més enllà de l’escenari controlat dels assajos clínics, és imprescindible per definir el nivell de seguretat en un context més ampli i amb tot tipus de població." Ha explicat

El programa ha fet un seguiment telefònic després de cada vacunació amb un qüestionari estructurat i ha implementat un circuit de professionals per coordinar l’atenció assistencial de les reaccions adverses que es poguessin produir.

Encara que sigui aviat, segons el Dr. Sáez-Peñataro, es poden extreure algunes conclusions.

El perfil de les reaccions adverses són similars a les que es van descriure en els assajos clínics. La major part de persones vacunades van presentar efectes secundaris lleus que van desaparèixer, de manera espontània, al cap de pocs dies. I només alguns casos aïllats van patir reaccions més greus però, en cap cas, va estar en perill la vida de la persona.

"Cal deixar clara una cosa" diu el doctor Sáes-Peñataro," tots els medicaments poden tenir efectes secundaris a llarg termini i les vacunes no són una excepció, per això l'objectiu d'aquest seguiment és detectar aquests possibles efectes secundaris que no s'han detectat en els assajos clínics per la seva baixa incidència" afirma el doctor "És normal que fins que aquests medicaments no s'apliquen a una gran escala no es detectin aquests efectes secundaris a mitjà o llarg termini degut a la seva poca freqüència".