Com es pot millorar la reutilització de l'aigua?

El centre tecnològic Eurecat obrirà avui 20 de setembre el congrés internacional Water Reuse Europe Conference and Exhibition, que abordarà les últimes innovacions en reutilització d’aigua, en un context on la sequera i el canvi climàtic posen de manifest la problemàtica que suposa l’escassetat d’aquest recurs i la necessitat d’innovació en economia circular focalitzada a diferents sectors econòmics.

Segons explica el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira, l’increment de l’explotació dels recursos hídrics i els problemes derivats del canvi climàtic demostren que “l’aigua és un bé massa valuós per ser emprat només una vegada, donat que és clau per a la transició cap a una economia circular i també per assolir la resiliència climàtica fent front als reptes de la societat”.

Des del seu punt de vista, “una adequada gestió dels recursos hídrics també implica un estalvi energètic, donat el nexe aigua-energia, el qual pren especial rellevància amb la delicada situació d’aquest recurs a Europa”.

Tot i que Espanya “és el país europeu que més aigua reutilitza, amb un percentatge del 75 per cent del total del continent, existeix encara un volum molt important d’aigua potencialment reutilitzable que és abocada al mar i que suposa una oportunitat perduda, ja que només es reutilitza el 10 per cent de les aigües residuals”, afegeix Miquel Rovira.





Nous esquemes de reutilització de forma segura

En paraules del director de la Unitat Tecnològica d’Aire, Aigua i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez, “una adequada selecció de les tecnologies a implementar i un funcionament òptim dels sistemes de tractament d’acord amb els diferents usos finals permetrà ajustar els costos d’operació en la reutilització de l’aigua, facilitant així la implementació i la posada en marxa de nous esquemes de forma segura”.

En aquest sentit, Xavier Martínez presentarà en el congrés el projecte SUGGEREIX , finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i liderat per Eurecat, que ha integrat el coneixement dispers sobre la regeneració d’aigua residual depurada, amb un èmfasi especial en la gestió dels compostos contaminants d’origen microbiològic, orgànics traça i metalls pesants.

Amb aquest propòsit, el projecte ha desenvolupat un sistema innovador d’ajuda a la decisió que servirà perquè les entitats gestores d’esquemes de reutilització puguin planificar iniciatives futures, així com avaluar les que es troben actualment en funcionament.

En conjunt, dins del projecte SUGGEREIX, s’han identificat i recopilat per poder consultar a la seva pàgina web un total de 162 casos d’èxit d’esquemes de reutilització implementats a escala nacional i internacional. A més, s’han avaluat 13 normatives reguladores per a la reutilització de referència vigents a països com Espanya, els Estats Units, Austràlia o Israel.

Tot aquest coneixement generat a partir del projecte SUGGEREIX aspira a convertir-se en una eina que permeti optimitzar la gestió dels esquemes de reutilització en condicions òptimes de consum i seguretat alhora que facilita la possibilitat de la implementació de nous esquemes de reutilització, promovent l’economia circular i la resiliència climàtica.





Congrés de referència en la reutilització de l’aigua

El congrés Water Reuse Europe Conference and Exhibition, que tindrà lloc a Girona els dies 20 i 21 de setembre, abordarà la reutilització de l’aigua des la perspectiva de la innovació. Aspectes com la reutilització en entorns urbans, aplicacions potables, la protecció de la salut pública, l’aplicació de solucions basades en la natura i també solucions per a les indústries són elements que s’estudiaran durant els dos dies en què tindrà lloc el congrés.

El fòrum aplegarà especialistes, desenvolupadors, líders del sector, proveïdors de solucions i de tecnologia, responsables polítics, investigadors, usuaris finals i consultors, que compartiran les seves experiències i perspectives sobre la reutilització de l'aigua a Europa.

L’esdeveniment, que està considerat un dels fòrums de referència sobre la reutilització de l’aigua, s'organitza amb el suport de la Catalan Water Partnership (CWP) i el Clúster Català per a l'ús sostenible de l'aigua i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (CACBGi), amb la col·laboració d’Arup i del centre tecnològic Eurecat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de la Unitat Tecnològica d’Aire, Aigua i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez (àudio).