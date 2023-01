Com pot millorar el futur del Baix?

Estem en un any electoral pel que fa a les municipals i una de les que crida més l'atenció, sobretot per les obres que hi ha en aquell municipi, són les del baix. Parlarem amb el creador de la guia de propostes de tots els municipis, Joan Carles Valero.



- Quina feinada per fer aquesta guia, està formada per 680 pàgines.



Hem estat durant tres mesos treballant cinc persones per posar sobre la taula les dades, els fets i no fets que durant aquest mandat que acaba en els ajuntaments en l'anomenat cinturó vermell de Barcelona, el Baix Llobregat, perquè la gent pugui llegir i valorar fins al 28 de maig per calibrar el seu vot en unes eleccions que no tenen aquest vessant tan ideològic com poden ser unes autonòmiques o generals.



- Quina diferència hi ha entre les municipals o autonòmiques?



En unes municipals es vota més en funció del que es fa pel poble, a diferència d'unes autonòmiques o estatals. De totes maneres la marca electoral també té potència, durant aquests mesos Pedro Sánchez determinarà si els socialistes aniran a votar. És més en els pobles petits o mitjans on no és determinant el vot de la marca perquè a més a més es presenten fins i tot propostes ciutadanes electorals, per tant, són unes eleccions racionals.



- Ha costat molt crear aquesta guia?



Hem fet entrevistes de tots els alcaldes i alcaldesses i també a tots els caps de l'oposició per entendre'ns en cada municipi i tenim el del baix Llobregat que es titula la batalla del baix on tenim l'entrevista amb el que govern d'aquests moments i el que és el cap de l'oposició, hem confrontat les dues visions d'aquest mandat, del fet i no fet, i també avancem les propostes electorals que fan cadascun d'ells per les eleccions del maig del 2023 i fins al 2027.