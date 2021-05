Com pot influir en la vacunació catalana l'alliberament de patents?

El debat que hi ha a sobre la taula és sobre les patents de les vacunes. El 70% de les vacunes s'han posat en 10 països del planeta i l'objectiu de l'alliberament de les patents és facilitar la producció i que arribi més ràpidament els països que no tenen una disponibilitat econòmica per pagar-ho. Quins avantatges i desavantatges a l'hora d'aixecar una patent? Parlarem amb la Mercedes Avilés professora i col·laboradora dels estudis economia i empresa de la UOC i agent de la propietat industrial i expert en patents.

-És bo o dolent que s'assequi la patent de la vacuna?

En aquest cas sabem que hi ha diferents opinions, per una part seria interessant entendre que els drets de la propietat industrials no deuen suposar un obstacle a aquest accés universal i equitatiu a la vacuna, però per l'altra banda hem d'entendre que les empreses es regeixen per idees de rendibilitat. En aquest cas les patents són un factor fonamental i un instrument per fomentar la innovació tecnològica, per tant, l'empresa farmacèutica està disposada a assumir un alt risc a l'hora de desenvolupar les vacunes i això té els seus pros i els contres a l'hora d'alliberar les patents.

-Les farmacèutiques també han fet una gran inversió pública per desenvolupar la vacuna, però estem en una situació excepcional.

Efectivament, aquí hauríem de considerar que alguna vacuna s'ha finançat amb fons públics, llavors si s'aixeca la patent, qualsevol país tindria accés. S'ha dissenyat un instrument des de ja fa molts anys que recull un mecanisme que són les llicències obligatòries que suposa una excepció temporal, això no vol dir que aquella patent quedi a lliure disposició per les empreses sinó que no són titulars de per vida sinó per un temps. És interessant que aquesta extensió de drets per part de les farmacèutiques es mantingui mínim fins al 70% de la població mundial vacunada tenint en compte que una patent té la vida de vint anys d'ençà que es sol·licita.