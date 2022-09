Com es pot frenar el preu del cistell de la compra?

Podem dir que la inflació toca sostre quan afecta el preu dels aliments bàsics de la cistella de la compra. Com es pot controlar? S'ha proposat un topall pels preus dels aliments, però fins a quin punt està prohibit? Parlarem amb el professor d'economia de la Universitat de Girona, Ricard Rigall.



- Hem tocat sostre amb els preus.



Doncs sí, sembla que cada vegada van pujant i no tenen cap mena d'aturador.



- Fa la sensació que hi ha una certa desesperació per intentar contenir preus. Aquestes mesures de topall de preus i baixada de l'iva, són els camins correctes?



Crec que el camí del topall dels preus és un carreró sense sortida, en el cas que fos legal, posar-ho en pràctica des del punt de vista econòmic no té cap sentit, l'únic que generaria és escassetat, està més que estudiat des de fa temps.



- Per què es produeix aquesta escassetat?



Els preus en el mercat es determinen per l'oferta i la demanda. Si fixes un preu màxim, fas que més persones vulguin demandar aquell producte que no pas oferents.



- Tocar l'iva seria el més adequat?



Podria ser una opció perquè d'aquesta manera es reduiria el preu tot i que s'hauria de veure quina reacció tindrien les empreses si finalment reduirien els preus o no, però en principi sembla una mesura més lògica que no pas ficar un topall als preus. És una qüestió que depèn com diem els economistes de l'elasticitat, és a dir, com reaccionen tant als consumidors com productors en el canvi de preus, hauríem d'esperar donada la situació econòmica en la qual estem.



- El sector de l'alimentació és més competitiu en qüestió de preus.



Aquí al paper clau és la competència, el sector dels combustibles i carburants està més concentrat i només unes poques empreses dominen el 90% d'aquest mercat, en el cas del comerç, la competència és molt més gran.