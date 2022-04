Com es pot ajudar a Ucraïna des de Catalunya?

La guerra està present cada dia a les notícies amb imatges esgarrifoses sobre Ucraïna. Com podem ajudar-los? Avui t'explicarem una de les maneres per fer-ho. Ens ho explica la coordinadora de recollida l'ajut humanitari del consolat general d'Ucraïna a Barcelona, UlianaTsiutsmats.



- Quin és el teu paper en aquesta organització?

Soc coordinadora voluntària d'ajuda humanitària en el consolat d'Ucraïna a Barcelona.



- Com podem ajudar els ciutadans?

En aquest moment fan falta aliments i hem de donar gràcies a Espanya que ens ha ajudat des del primer dia, van arribar moltíssimes coses, hem enviat més de quatre-centes tones amb una mica de tot, des de roba, menjar, medicaments, però avui dia ens falten molts aliments i medicaments.



- Quins aliments podem enviar?

Qualsevol mena de cereals, arròs, macarrons, té, cafè, pa, conserves, però res de vidre i líquid perquè no ho podem enviar ni amb camions ni avions.



- I medicines?

Tenim un gran llistat amb dos tipus de medicines, per hospitals militars i pels humans. Ho trobareu a la pàgina oficial de Facebook del consolat d'Ucraïna a Barcelona amb el meu contracte.



- On està el centre de recollida humanitària?

Tenim una nau, la gestiono jo personalment i estem coordinats amb el banc d'aliments i pel que respecta al transport per enviar-ho ens ajuda Open Arms, on compten amb voluntaris per carregar o descarregar. Abans d'anar, han de trucar-me prèviament, ja que és una zona molt tancada i han d'anar amb caixes i palets.



- Un cop es recull aquesta ajuda humanitària, com es fa el trajecte fins a Ucraïna?



La primera setmana hem portat fins a Polònia, però com estava molt ple és últimes tres setmanes estic intentant enviar-ho directament amb tràilers cap a Ucraïna. Si el trajecte es fa amb avió, un cop allà ho porten en tren fins a Ucraïna.



- Els refugiats que arriben a Catalunya quina ajuda necessiten?



Concretament a Barcelona, a plaça d'Espanya, tenim el pavelló número 7 on tots els refugiats troben ajuda per allotjar-se. Els catalans que han acollit famílies o persones d'Ucraïna a casa seva, els ajudem amb el menjar i roba, també ho tenim publicat el Facebook o a la pàgina web del consolat.