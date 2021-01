Com pot afectar la soca anglesa del coronavirus a la pandèmia a Catalunya?

Avui la consellera de salut ha confirmat que la variant del coronavirus que es va detectar a la Gran Bretanya ja ha arribat a Catalunya. Hem parlat d'aquest tema i de l'última hora de la pandèmia a Catalunya amb el Doctor Daniel López Codina, investigador del grup de biologia computacional de la Universitat Politécnica de Catalunya. La variant del coronavirus SARS-CoV-2 que es va detectar per primer cop al Regne Unit ha arribat a Catalunya, segons ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés. Es tracta d'una persona resident a Catalunya que havia viatjat al Regne Unit i ara se n'està fent l'estudi de contactes. Segons els primers estudis fets al Regne Unit i encara no revisats per a publicació, la variant, anomenada 501Y.V1, és més contagiosa que les més habituals en casos de Covid. També s'ha dit que és menys letal –si bé un nombre de casos superior dificulta l'atenció als malalts i pot tenir efectes igualment molt negatius– i que afecta més els joves, a diferència de les altres variants. Però aquestes consideracions no es basen en recerca de laboratori sinó en dades epidemiològiques i estadístiques, que encara són limitades pel poc temps que ha passat des que va aparèixer. Tambè hem parlat amb el doctor López Codina, de la vacuna Moderna. La Comissió Europea ha aprovat la vacuna de Moderna contra la Covid-19, la segona que es podrà administrar a la Unió Europea. La llum verda de la Comissió ha arribat hores després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) donés el vist i plau aquest dimecres en una reunió extraordinària a la vacuna desenvolupada per la farmacèutica. La velocitat de vacunació ha Catalunya tambè ha estat tema de comentari amb el doctor Lòpez Codina. Catalunya ha administrat la vacuna de Pzer contra el coronavirus a un total de 20.843 persones fins a aquest dimecres, gairebé el doble de les quals havien rebut la dosi fins al dimarts. En les últimes 24 hores, 10.368 persones han estat vacunades, segons el recompte en la pàgina

web habilitada per la Conselleria de Salut de la Generalitat per a comunicar les dades de la pandèmia. Del total de dosi, 14.643 s'han administrat a la província de Barcelona, 1.672 a Girona, 2.526 a Lleida i 1.998 a Tarragona; i la majoria --11.110-- les han rebut persones usuàries de residències catalanes.