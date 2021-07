Com pot afectar el "dia de la llibertat" anglès a Catalunya?

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest dilluns que l'Estat assolirà el 50% dels ciutadans vacunats amb pauta completa "entre avui i demà", fet que demostra, al seu entendre, els "resultats espectaculars" de la campanya de vacunació. Segons Darias, des que es va vacunar la primera persona ja s'han administrat 50 milions de vacunes.

La ministra ha apuntat que un cop assolida la fita del 70% de vacunats a finals d'agost caldrà abordar la possibilitat d'una dosi de reforçament. També s'ha referit a la possibilitat d'ampliar la vacunació a nens d'entre 6 i 12 anys.

Darias ha fet aquestes manifestacions en el marc de la seva participació en els cursos d'estiu de la Universitat Complutense de Madrid a El Escorial. Segons la ministra, ara per ara les vacunes "representen un horitzó d'esperança i una oportunitat de futur".

Darias ha afirmat que hi ha "un lleuger increment" de les hospitalitzacions i dels ingressos a les UCI i ha expressat "el màxim suport" del seu executiu a les comunitats autònomes, que tenen a la seva disposició –ha dit- les mesures que ja ha arbitrat.

Segons la ministra, aquest 50% de la població amb pauta completa suposa que ja hi ha 23,7 milions de persones que han rebut totes les dosis. La Moncloa assenyala que s'assoliran els 25 milions de persones aquesta mateixa setmana.

L'objectiu de l'executiu espanyol és assolir el 70% de la població vacunada abans que acabi el mes d'agost. La prioritat és abordar la vacunació dels més joves i els adolescents abans que comenci el curs escolar.

Darias no ha descartat la possibilitat que calgui administrar una tercera dosi. De fet ha recordat que en aquests moments l'Agència Europea de Medicaments (EMA) avalua les dades de seguretat presentades per Pfizer i Moderna en aquesta direcció.

A més, la ministra ha fet referència a la possibilitat d'ampliar la vacunació a nens d'entre 6 i 12 anys, i ha destacat que ja s'han posat en marxa diversos assajos clínics per veure la viabilitat d'ampliar la campanya a aquestes edats.

Com pot afectar el "dia de la llibertat" anglès a Catalunya?

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, el doctor Salvador Macip "Hem de pensar en aquesta pandèmia com una cosa global i no com un problema exclusivament local. El que ocorri als països del nostre voltant ens afectarà tard o d'hora. La variant Delta es va originar a l'Índia i ara és la predominant a Catalunya. El problema és global.

El que pretén el govern britànic amb aquest aixecament de restriccions és arribar com més aviat millor a la immunitat de grup a través del contagi. La mortalitat està controlada amb la vacuna i sembla menys preocupant.

Aquesta maniobra és molt perillosa, és una tirada de daus, primer per la saturació hospitalària i després per les possibles noves variants que sorgeixin. A més circula el virus, més possibilitats que una mutació més perillosa ens arribi."

